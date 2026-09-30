Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff vor offizieller Vorstellung präsentiert

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Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff vor offizieller Vorstellung präsentiert

Einen Tag vor der Präsentationszeremonie veröffentlichte die chinesische Publikation Mydrivers Live-Bilder des neuen Flaggschiff-Smartphones Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition sowie die ersten damit aufgenommenen Fotos. Das Gerät hat bereits die Aufmerksamkeit von Experten des Mobilfunkmarktes durch seine fortschrittlichen technischen Möglichkeiten und einzigartigen Designlösungen auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Mydrivers besteht das visuelle Hauptmerkmal der vorgestellten Sonderedition in ihrem mit Florence Jade verzierten, smaragdgrünen Gehäuse. Die Farbe des Geräts ändert sich je nach Lichtverhältnissen deutlich, während der gold-grüne Rahmen mit dem einzigartigen runden Kameramodul, dem sogenannten Mate Star Ring, harmoniert.

Modulares Gehäuse und Zubehör

Das in der Kollektion präsentierte Gerät ist mit einem einzigartigen modularen Gehäuse ausgestattet, das eigentlich als eine Art Baukasten fungiert. Benutzer können die Rückseite, den Ring um die Kamera sowie die unteren Funktionsteile nach eigenem Wunsch austauschen.

Zu den zusätzlichen Modulen gehören ein Parfümsprüher, ein kleiner Spiegel und eine spezielle Lichtquelle für Porträtaufnahmen. Dank verschiedener Farb- und Zubehörkombinationen haben Benutzer die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Smartphones an eine bestimmte Situation oder Stimmung anzupassen.

Fortschrittliche Kamerafunktionen

Die Publikation Mydrivers widmete auch den optischen Fähigkeiten des Geräts besondere Aufmerksamkeit. Die gezeigten Beispielbilder verdeutlichen die Verwendung von Brennweiten von 48, 96 und 240 mm. Selbst bei maximalem Zoom behält das Smartphone die Details entfernter Objekte sehr präzise bei, einschließlich der Gesichter von Statuen, Kleidung und Wandstrukturen.

Bei Tageslichtaufnahmen stellte der Autor die Natürlichkeit der Farben fest, also das Fehlen einer übermäßigen Sättigung. Im Nachtporträtmodus gelang es der Kamera, ein präzises Gleichgewicht zwischen Hauttönen, Kleidungsdetails, roten Lichtquellen und dem violetten Rauch im Hintergrund gleichzeitig zu halten.

Bildschirm und Software-Performance

Das Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition ist mit einem Linglong-Bildschirm der zweiten Generation ausgestattet. Nach den Eindrücken des Autors zeichnet sich dieses Display durch hohe Helligkeit, Klarheit und exzellente Lesbarkeit selbst bei Tageslicht aus.

Auch die beeindruckend flüssige Arbeitsweise des Betriebssystems HarmonyOS 7 wird hervorgehoben. Die Benutzeroberfläche reagiert sehr schnell auf Gesten, und der Wechsel zwischen Anwendungen, das Durchblättern von Fotos sowie das Scrollen durch den TikTok-Feed erfolgen ohne jegliche Verzögerungen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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