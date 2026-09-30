Gvardiol über Yamal: Er ist selbst an seinem schlechtesten Tag nicht zu stoppen

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Gvardiol über Yamal: Er ist selbst an seinem schlechtesten Tag nicht zu stoppen

Nach der herben Niederlage Kroatiens gegen Spanien in der Nations League lobte Verteidiger Josko Gvardiol die Fähigkeiten des jungen gegnerischen Stars Lamine Yamal. In der Partie in Sevilla sicherten sich die amtierenden Weltmeister mit vier unbeantworteten Toren einen überzeugenden Sieg. Das Eigengewächs des FC Barcelona zog mit seiner brillanten Leistung alle Blicke auf sich. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com war zwar die kollektive Leistung der spanischen Nationalmannschaft lobenswert, doch es war Yamal, der zum Hauptakteur auf dem Platz wurde. Der junge Flügelspieler erzielte zwei Tore und lieferte eine entscheidende Vorlage. Diese Situation wurde zu einem ernsten Problem für die kroatische Abwehrreihe, einschließlich Josko Gvardiol von Manchester City.

Defensivprobleme und Yamals Können

In seinem Interview nach dem Spiel gab Gvardiol offen zu, wie schwierig es war, den gegnerischen Spieler zu decken. Laut dem kroatischen Verteidiger ist es eine fast unmögliche Aufgabe, ein solches Talent in Eins-gegen-Eins-Situationen zu stoppen. Er ist der Meinung, dass man gegen Yamal immer mit zwei Verteidigern spielen muss, aber selbst dann gelingt es ihm, seine Dominanz auszuspielen.

„Wir wissen genau, was für ein Spieler Yamal ist. Wenn man ihm Raum für ein Eins-gegen-Eins lässt, nutzt er das definitiv aus. Er muss immer von zwei Leuten gedeckt werden; manchmal hat das geklappt, manchmal nicht. Selbst an seinem schlechtesten Tag kann er immer noch mindestens zehnmal an Gegenspielern vorbeidribbeln“, sagte Gvardiol und erkannte die Schnelligkeit und Technik des Gegners an.

Zu viel Respekt vor den Weltmeistern

Josko Gvardiol glaubt, dass die Kroaten zu Beginn des Spiels etwas zu schüchtern gegenüber den amtierenden Weltmeistern waren. Ein frühes Gegentor in den Anfangsminuten veränderte den gesamten Plan der Mannschaft, und sie hatten Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Der erfahrene Verteidiger analysierte die Gründe für die Niederlage und erkannte das Niveau des Gegners an.

„Es war ein hartes Spiel und am Ende eine bittere Niederlage. Wir müssen ihnen gratulieren; sie sind nicht umsonst Weltmeister. Wir wussten, was uns erwartet, es ist nicht einfach, auswärts gegen so eine Mannschaft zu spielen, aber ich denke, wir haben ihnen etwas zu viel Respekt entgegengebracht. Wir haben früh ein Tor kassiert, was uns verunsichert hat und es schwierig machte, zurückzukommen“, fügte er hinzu.

Stürmer Dion Drena Beljo, der das einzige Tor für Kroatien erzielte, unterstützte die Ansichten seines Teamkollegen ebenfalls. Er merkte an, dass sich die Spanier im letzten Drittel sehr frei bewegen konnten und dass die mangelnde defensive Disziplin das Team teuer zu stehen kam. Beljo erkannte das hohe Niveau des Gegners an und verhehlte nicht, dass das Ende des Spiels einen unangenehmen Eindruck bei der Mannschaft hinterließ.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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