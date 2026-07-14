Unai Simon will kein Elfmeterschießen: „4:0 ist besser“

Der spanische Nationaltorhüter Unai Simon sprach offen über das bevorstehende Halbfinale der WM 2026 gegen Frankreich. Er betonte sein Selbstvertrauen, unterstrich jedoch, dass er nicht möchte, dass ein so wichtiges Spiel im Elfmeterschießen entschieden wird.

„Ich würde einen 4:0-Sieg bevorzugen“

In einem Gespräch mit RMC Sport äußerte Unai Simon den Wunsch, dass das Halbfinale gegen Frankreich in der regulären Spielzeit entschieden wird.

Er sagte, er fühle sich im Elfmeterschießen zwar sicher, aber dennoch sei ein solches Szenario nicht der beste Weg für Spanien.

„Ich habe großes Vertrauen in mich selbst. Wenn ich die Richtung des Schusses erahne, glaube ich, dass ich ihn halten kann. Aber ich möchte einfach nicht, dass ein so wichtiges Spiel durch ein Elfmeterschießen entschieden wird“, sagte Simon.

Der Torhüter machte kein Geheimnis daraus, dass er sogar einen deutlichen 4:0-Sieg in der regulären Spielzeit bevorzugen würde.

Warum ist ein Elfmeterschießen ein gefährliches Szenario?

Ein Elfmeterschießen kann für Torhüter eine Gelegenheit sein, sich zu beweisen. Aber in dieser Phase gleicht es eher einer Lotterie.

Im Halbfinale entscheidet ein einziger Schuss über das Ticket für das Finale. Ein verschossener Elfmeter eines Spielers oder ein korrektes Abtauchen des Torhüters verändert das Schicksal des gesamten Turniers.

Szenario Bedeutung für Spanien Sieg in der regulären Spielzeit zeigt Kontrolle und Dominanz Verlängerung Risiko von Müdigkeit und Fehlern steigt Elfmeterschießen psychologischer Druck erreicht das Maximum

Deshalb ist Simons Meinung, dass es „nicht zum Elfmeterschießen kommen sollte“, keine bloße Vorsicht. Es ist der Wunsch, in einem großen Spiel die Kontrolle nicht zu verlieren.

Frankreich ist kein einfacher Gegner

Spanien trifft im Halbfinale auf Frankreich. Diese Mannschaft hat Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und andere schnelle Spieler.

Die größte Gefahr Frankreichs ist die Fähigkeit, innerhalb von Sekunden zum Gegenangriff überzugehen und das Spielszenario zu ändern. Spanien hingegen wird versuchen, den Ball zu kontrollieren, den Gegner unter Druck zu setzen und den Rhythmus des Spiels selbst zu bestimmen.

Wenn diese beiden Stile aufeinanderprallen, wird die Rolle des Torhüters noch wichtiger. Denn Frankreich kreiert vielleicht nicht viele Chancen, aber die, die sie kreieren, werden sehr gefährlich sein.

Große Verantwortung für Simon

Unai Simon ist eine der wichtigsten Figuren hinter der spanischen Abwehrreihe. In solchen Spielen muss der Torhüter nicht nur Paraden zeigen, sondern auch die Abwehr dirigieren, Angriffe mit Pässen einleiten und unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen.

Im Spiel gegen Frankreich werden seine Aufgaben noch zunehmen:

• Überwachung der schnellen Läufe von Mbappé;

• Anweisung der Verteidiger im Strafraum;

• Vermeidung von Fehlern bei Standardsituationen;

• Bewahrung der Ruhe bei Ballbesitz;

• mentale Vorbereitung auf ein Elfmeterszenario.

Einfach gesagt: Wenn Spanien das Finale erreichen will, ist klar, dass Simon keine ruhige Nacht haben wird.

Ist die „4:0“-Aussage Selbstvertrauen oder ein psychologischer Schachzug?

Simons Aussage, dass er einen 4:0-Sieg bevorzugen würde, war ein interessantes Signal vor dem Halbfinale.

Einerseits wirkt es wie selbstbewusstes Geplänkel. Andererseits zeigt es die allgemeine Stimmung im spanischen Lager: Sie haben keine Angst vor Frankreich, sondern wollen das Spiel nach ihrem eigenen Szenario gestalten.

Solche Aussagen beeinflussen auch den Gegner. Frankreich könnte dies als Überheblichkeit auffassen. Spanien wiederum versucht, sich dadurch mental überlegen zu fühlen.

Das Halbfinale wird durch Details entschieden

Das Spiel Frankreich gegen Spanien wird den ersten Finalisten der WM 2026 ermitteln. In solchen Duellen entscheiden nicht große Worte, sondern kleine Details.

Ein falscher Pass, ein zu spätes Herauslaufen, eine Parade oder eine Standardsituation können das gesamte Szenario verändern.

Simon will kein Elfmeterschießen. Spanien will in der regulären Spielzeit gewinnen. Und Frankreich kann mit seinen schnellen Angriffen jeden Plan zunichtemachen.

Nun ist die Hauptfrage: Kann Spanien das Spiel in der regulären Spielzeit entscheiden, oder muss Unai Simon doch noch zum Helden im Elfmeterschießen werden?