529 Judokas: Können die Judokas aus Usbekistan mit ihrem neuen Trainer Lausanne erobern?

In diesem Jahr, vom 28. bis 30. August, findet in Lausanne, Schweiz, einer der prestigeträchtigsten Judo-Wettbewerbe der Welt statt — das Turnier „Lausanne Grand Slam 2026“. Bei diesem hochkarätigen Wettbewerb kämpfen insgesamt 529 Elite-Judokas (315 Männer und 214 Frauen) aus 78 Ländern von 5 Kontinenten in 14 Gewichtsklassen um Medaillen.

Die Delegation der usbekischen Nationalmannschaft ist in die Schweiz gereist, um sich dieser Weltklasse-Herausforderung zu stellen.

Eine neue Ära für das usbekische Team: Lasha Gujejiani vor seinem ersten offiziellen Test

Dieses Turnier ist für den usbekischen Judosport von besonderer Bedeutung. Der renommierte georgische Experte, der kürzlich zum neuen Cheftrainer der Männermannschaft ernannt wurde, Lasha Gujejiani, wird zum ersten Mal als Cheftrainer unserer Nationalmannschaft an der Tatami stehen.

Die großen Erfolge von Lasha Gujejiani in seiner Trainerkarriere:

Erfolge bei den Olympischen Spielen: Nachdem er die georgische Nationalmannschaft von Dezember 2020 bis Juli 2026 geleitet hatte, sicherte er sich Tokio 2020 1 Gold- und 3 Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen sowie Paris 2024 1 Gold- und 2 Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen;

Weltmeisterschaft: Im Jahr 2025 erzielte das georgische Team unter seiner Führung ein historisches Ergebnis, indem es die Goldmedaille im Teamwettbewerb bei den Weltmeisterschaften gewann;

Persönliche Sportgeschichte: Lasha selbst war während seiner aktiven Sportkarriere zweifacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften.

Das vollständige Aufgebot, das Usbekistan beim „Lausanne Grand Slam 2026“ vertritt

Der Trainerstab der Nationalmannschaft hat für die Tatami in Lausanne das folgende Aufgebot aus erfahrenen und vielversprechenden Judokas ausgewählt:

Männermannschaft:

-60 kg: Samariddin Kuchkarov, Bahrom Boturov

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev, Azizbek Ortikov

-81 kg: Arslonbek Tojiyev

-90 kg: Nurbek Murtazoyev, Umar Bozorov

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev, Tolkinbek Turdiyev

+100 kg: Muzaffarbek Turoboyev

Trainer: Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rahim Subhonov.

Frauenmannschaft:

-48 kg: Laziza Haydarova, Ulbusin Hakimova

-52 kg: Sita Kadambayeva, Sodiyona Rafkatova

-63 kg: Marjona Nurulloyeva

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yoldosheva

-78 kg: Barchinoy Kodirova, Marjona Kochimova

+78 kg: Umida Nigmatova, Irisxon Qurbonboyeva

Trainer: Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulugbek Azizov.

Angeführt vom Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillengewinner Muzaffarbek Turoboyev strebt unsere Nationalmannschaft unter dem neuen Cheftrainer in der Schweiz hohe Ergebnisse an.