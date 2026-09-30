Roy Keane: Manchester Citys Trophäen gehören in den Müll

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Roy Keane: Manchester Citys Trophäen gehören in den Müll

In einem Interview mit ITV nach dem Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Tschechien, Manchester United äußerte die legendäre Mittelfeldikone Roy Keane seine scharfe Kritik an den Kontroversen rund um den Stadtrivalen. Wie Goal.com berichtet, kritisierte der bekannte ehemalige Fußballer die Erfolge des Vereins in den letzten Jahren scharf und behauptete, sie seien nicht fair errungen worden. Dies berichtet Goal.com Bericht besagt.

In seinen Ausführungen betonte Keane, dass die Manchester City Spieler zwar auf dem Platz gewonnen hätten, dies jedoch durch Täuschung geschah. Seiner Meinung nach haben die gewonnenen Trophäen und Medaillen ihren Wert verloren und sollten einfach weggeworfen werden.

Das Schicksal der Trophäen und Medaillen

Der ehemalige Mittelfeldspieler erklärte, dass die Vereinsführung an ihrem Kurs festhielt, obwohl sie genau wusste, dass diese Situation vielen Menschen Schmerz bereiten würde. Wäre er in dieser Zeit Spieler gewesen, hätte er seine Medaillen ohne zu zögern in den Mülleimer geworfen.

Keane betonte, dass solche Handlungen den Prinzipien des sauberen Sports widersprechen, und wies besonders darauf hin, wie das Wettbewerbsumfeld verzerrt wurde. Er erinnerte erneut daran, dass Integrität in der Welt des Fußballs an erster Stelle stehen muss.

Eine schwierige Situation für Verein und Spieler

Während des Gesprächs ging Roy Keane auch auf die Schwierigkeiten ein, mit denen die Menschen unter solchen Bedingungen zu kämpfen haben. Seiner Meinung nach ist die Situation für die Spieler, den Trainerstab und den gesamten Verein sehr schwierig.

Er fügte hinzu, dass die gleichgültige Haltung der Eigentümer gegenüber den Verstößen den Ruf des Teams schädigt. Er räumte ein, dass es nicht einfach sei, in einem solchen Umfeld Exzellenz aufrechtzuerhalten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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