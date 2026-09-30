„Islam ist nicht unbesiegbar!“: Brasilianischer Knockout-Künstler Carlos Prates fordert Machatschew zum offenen Schlagabtausch heraus

Der brasilianische Kampfsportler Carlos Prates, der im Weltergewicht der UFC mit seinen verheerenden Knockouts in kürzester Zeit für großes Aufsehen gesorgt hat, hat erklärt, dass er für einen Kampf gegen einen der stärksten Champions der Organisation, Islam Machatschew, bereit sei.

In einem Interview mit dem bekannten Podcast „Connect Cast“ analysierte Prates den jüngsten Kampf von Machatschew gegen Ian Garry und wies den Mythos der „Unbesiegbarkeit“ des dagestanischen Kämpfers entschieden zurück: „Als ich den Kampf Machatschew gegen Garry sah, wurde mir klar, dass Islam nicht so unbesiegbar ist, wie alle denken. Natürlich ist er sehr stark, ein zweifacher Champion... Aber ich verstehe nicht: Warum sagen alle, dass man ihn nicht schlagen kann? Es heißt immer, wenn Machatschew dich zu Boden bringt, kommst du nicht mehr hoch. Warum sollte ich nicht aufstehen können? Ich werde Islam den härtesten Kampf seines Lebens liefern.“, erklärte er mutig.

Der brasilianische Striker betonte, dass er in seinem Trainingslager die Verteidigung gegen Ringen gezielt aus schwierigen und unterlegenen Positionen heraus trainiere und bereit sei, im Oktagon für eine Sensation zu sorgen.

„Widerlegung des Unbesiegbarkeits-Mythos, Geheimnisse des Bodenkampfs und eine mutige Herausforderung“: 5 Kernpunkte

Die wichtigsten Fakten zur Kampfansage von Carlos Prates an Islam Machatschew:

„Islam ist nicht unbesiegbar“: Prates hat den Kampf zwischen Machatschew und Garry genau verfolgt und enthüllt, dass auch der Champion Schwachstellen hat;

Ablehnung der Angst vor dem Bodenkampf: Der brasilianische Kämpfer sagte, er habe keine Angst davor, gegen Islam zu Boden zu gehen, und könne problemlos aus der Bodenlage wieder aufstehen;

Spezialtraining im Ringen: Carlos betonte, dass er im Trainingslager ständig übe, sich aus ungünstigen und verlorenen Positionen zu befreien;

Versprechen auf den „härtesten Kampf seines Lebens“: Prates erklärte, dass Machatschew bei einer Ansetzung dieses Kampfes vor der gefährlichsten und schwierigsten Herausforderung seiner Karriere stehen würde;

Offenes Interview im „Podcast Connect Cast“: Diese Aussagen sorgten im Podcast für Aufsehen und lösten eine neue Welle der Diskussionen in der MMA-Welt aus.

Klassifizierung der potenziellen Analyse des Kampfes zwischen Carlos Prates und Islam Machatschew

Vergleich der Stile, Stärken und Statistiken beider Kämpfer im Oktagon:

Analyse-Kriterien und Indikatoren Carlos Prates (Herausforderer / Knockout-Künstler) Islam Machatschew (Amtierender Champion) Kampfstil und Schule Muay Thai, Kickboxen, aggressiver brasilianischer Striker Sambo, Freistilringen und ausgeglichenes Grappling Hauptgefahrenquelle Verheerende linke Gerade, Knie und schwere Knockout-Power Takedowns, Kontrolle am Boden und Submission-Techniken Über die Schwächen des Gegners „Der Kampf Machatschew gegen Garry hat gezeigt, dass er schlagbar ist“ Notwendigkeit, Distanz gegen schnelle Striker zu halten Vorbereitung auf Bodenkampf und Ringen „Ich beginne das Training in verlorenen, ungünstigen Positionen“ Die weltweit makelloseste Kontrolle in der Top-Position Psychologie im Oktagon Furchtlose Offensive, Druck ausüben und Risikobereitschaft Kaltblütige Erfahrung, Disziplin eines Champions und Geduld Szenario für einen möglichen Kampf Schneller Knockout im Stand durch Distanzkontrolle Den Gegner an den Käfig drängen, zu Boden bringen und zermürben

MMA und taktische Sportexpertise: Kann Prates Machatschew wirklich gefährlich werden?

Fazit der Experten für Mixed Martial Arts:

„Knockout-Fäuste und der Überraschungsfaktor“: Carlos Prates gilt derzeit als einer der gefährlichsten reinen Striker der Division; seine Schlagkraft und seine Bewegungsabläufe sind schwer vorhersehbar; wenn er den Champion im Stand konstant unter Beschuss nehmen kann, stellt er eine ernsthafte Gefahr für Machatschew dar;

Problem der Verteidigung gegen dagestanisches Ringen: In der Vergangenheit haben viele Striker (Oliveira, Poirier, Volkanovski) versprochen, aus Machatschews Bodenkampf zu entkommen, doch im Oktagon erwies sich dies als äußerst komplex; Prates' Zuversicht, „problemlos aufzustehen“, könnte während des Kampfes zu schwerer körperlicher Erschöpfung und dem Risiko führen, in eine Submission des Champions zu geraten;

Mediale Schlagfertigkeit des Kämpfers und UFC-Pläne: Solche mutigen Herausforderungen gefallen Dana White und den Matchmakern sehr; Prates erhöht die Aufmerksamkeit für seine Person massiv, und sollte er noch einige weitere glanzvolle Siege einfahren, könnte ein Kampf um den Meisterschaftsgürtel durchaus Realität werden.

Glauben Sie, dass Carlos Prates' mutige Aussagen über Machatschews Bodenkampf nur Selbstvertrauen und PR sind, oder kann er das Ringen des Champions tatsächlich neutralisieren? Wenn es zu einem Kampf zwischen Islam und Carlos käme, in welcher Runde und wie würde er enden? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Analyse für UFC-Fans mit Ihren Freunden!