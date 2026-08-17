Islam Makhachev nennt seinen möglichen nächsten Gegner!

den ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian Machado Garryden russischen Champion, der ihn nach einstimmiger Entscheidung besiegte Islam Makhachev hat seine nächsten Pläne für das Oktagon enthüllt.

Bei seiner Analyse der Aktivität der Kämpfer an der Spitze des Weltergewichts erklärte Makhachev, dass der brasilianische K.-o.-Spezialist Carlos Prates der aussichtsreichste Kandidat für einen Titelkampf ist.

„Carlos Prates verdient diese Chance am meisten“: Makhachevs Einschätzung

Auf der Pressekonferenz nach dem Kampf sprach der Champion über die aktuelle Form und Aktivität seiner Gegner:

„Wenn ich meine Meinung sagen soll: Schawkat kämpft derzeit nicht. Prates tritt weiterhin regelmäßig an und ist sehr aktiv. Daher könnte mein nächster Gegner wahrscheinlich Prates sein. Morales ist ebenfalls ein guter Kämpfer, aber ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann er zuletzt gekämpft hat … wann er zuletzt im Oktagon stand. Wenn ihr fragt, wer diese Chance am meisten verdient, dann ist es meiner Meinung nach Carlos Prates“, betonte Islam Makhachev.

Die Situation in der Division: Warum Prates?

Im Titelrennen im Weltergewicht gibt es mehrere Herausforderer:

Schawkat Rachmonow und Michael Morales: Obwohl sie als namhafte Kämpfer gelten, verhindern ihre langen Pausen vom Oktagon und ihre Inaktivität, dass schnell ein Titelkampf angesetzt wird;

Carlos Prates’ Aufstieg: Der Brasilianer zieht mit spektakulären K.-o.-Siegen in seinen jüngsten Kämpfen und hohem Kampftempo die Aufmerksamkeit der UFC-Fans und des Champions auf sich.

Nach Makhachevs Erfolg bei UFC 330 wird erwartet, dass die Verantwortlichen der Promotion bald bekannt geben, wann und gegen wen seine nächste Titelverteidigung stattfinden wird.

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