Kampf gegen Makhachev: Carlos Prates unterschreibt neuen UFC-Vertrag

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Kampf gegen Makhachev: Carlos Prates unterschreibt neuen UFC-Vertrag

Die Kräfteverhältnisse im UFC-Weltergewicht verschieben sich dramatisch. Der brasilianische Knockout-Künstler Carlos Prates, die Nummer 1 der Rangliste und unter dem Spitznamen „The Nightmare“ bekannt, hat einen großen Vertrag über acht Kämpfe mit der Promotion unterschrieben und sich einen garantierten Titelkampf gegen den amtierenden Champion gesichert Islam Makhachev. Welche spektakulären Pläne enthüllte der brasilianische Star nach seinen Beobachtungen am Octagon?

„Mein erster Kampf wird um den Gürtel gehen“: Prates’ Aussage

In einem Interview mit Ariel Helwani bestätigte Carlos Prates, dass er von der UFC-Führung eine offizielle Garantie erhalten habe:

„Ich bin der nächste Titelherausforderer, und das ist das Wichtigste! Ich habe einen neuen langfristigen Vertrag über acht Kämpfe mit der UFC unterschrieben, und mein erster Kampf im Rahmen dieses Deals wird direkt um den Titel gehen“, sagte Carlos Prates.

Carlos Prates und das Titelrennen

Statistik

Kämpfer und Vertragsdetails

Kämpfer

Carlos Prates („The Nightmare“, Brasilien)

Gewichtsklasse

Weltergewicht — Nummer-1-Herausforderer

Neuer Vertrag

Mit der UFC Über acht Kämpfe laufender langfristiger Vertrag

Nächster Gegner

Der amtierende Champion der Division Islam Makhachev

Status des wichtigsten Konkurrenten

Michael Morales (laut Prates braucht er noch einen Sieg)

Die Morales-Frage und das Signal am Octagon

Prates äußerte sich auch zu den Titelchancen des ebenfalls ungeschlagenen Herausforderers Michael Morales und betonte, dass dieser zunächst einen der Topkämpfer der Division testen müsse:

„Morales muss noch einen Kampf bestreiten, bevor er um den Gürtel kämpfen kann – vielleicht gegen Belal Muhammad oder einen anderen Top-5-Herausforderer. Er braucht noch einen überzeugenden Sieg.“

Wir erinnern daran, dass Carlos Prates am vergangenen Wochenende den intensiven Kampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry direkt am Octagon verfolgte und offen signalisierte, dass er der nächste Gegner sein sollte.

Glaubt ihr, dass der gefährliche Knockout-Spezialist Carlos Prates Islam Makhachev im Weltergewicht vor ernsthafte Probleme stellen und ihm den Meisterschaftsgürtel abnehmen kann?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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