Prates droht seinen Rivalen: „Ich schicke euch direkt ins Reich des Schmerzes“

Carlos Prates, einer der aussichtsreichsten Anwärter auf den UFC-Titel im Weltergewicht, hat sich mit einer scharfen Botschaft an seine Rivalen gewandt. Der Brasilianer zeigte sich überzeugt, dass er in seinem nächsten Kampf den Gürtel gewinnen wird, und kündigte an, sich später mit den Kämpfern auseinanderzusetzen, die seinen Namen erwähnen.

Prates weist 24 Siege und sieben Niederlagen auf und steht in der offiziellen UFC-Rangliste des Weltergewichts auf Platz eins. Sein nächster Kampf wurde allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben.

„Ich schicke euch alle ins Reich des Schmerzes“

In einem Beitrag in den sozialen Medien wandte sich Prates an Sean Brady, Uros Medic und andere Kämpfer, die seinen Namen erwähnen.

„Viele von euch, darunter Sean Brady, Uros Medic und andere Kämpfer, reden über mich. Beruhigt euch, Brüder. In meinem nächsten Kampf gewinne ich diesen Gürtel.“

Der Brasilianer betonte außerdem, dass er die Herausforderungen seiner Rivalen nach dem Gewinn des Titels nicht unbeantwortet lassen werde.

„Danach werde ich mit jedem Einzelnen von euch abrechnen und euch direkt ins Reich des Schmerzes schicken. Seid bereit. Es gibt keine persönliche Feindschaft — das ist nur Geschäft.“

Prates’ Auftritt ist mehr als gewöhnliches Trash-Talk. Er versucht, den Wettbewerb im Weltergewicht weiter anzuheizen und sich als nächsten Top-Anwärter auf einen Titelkampf zu präsentieren.

Drei Gegner — drei vorzeitige Siege

Carlos Prates’ jüngste Ergebnisse liefern eine ernsthafte Grundlage für sein selbstbewusstes Auftreten. Der Brasilianer hat seine letzten drei UFC-Kämpfe allesamt vor dem Schlussgong beendet.

Im August 2025 knockte er Geoff Neal in der letzten Sekunde der ersten Runde aus. Drei Monate später stoppte er den ehemaligen Champion Leon Edwards in der zweiten Runde mit Schlägen. Im Mai 2026 besiegte er den früheren Champion Jack Della Maddalena in der dritten Runde durch technischen K.o.

19 seiner 24 Profisiege errang Prates durch K.o. Alle sieben UFC-Siege des Brasilianers endeten vorzeitig, und für jeden davon erhielt er einen Bonus.

Diese Ergebnisse haben Prates zu einem der gefährlichsten Striker der Division gemacht. Er hat gezeigt, dass er Gegner nicht nur mit einem einzigen wuchtigen Schlag, sondern auch mit Tritten, Knien, Ellbogen und ständigem Druck zermürben kann.

Der Titelkampf wurde noch nicht offiziell vergeben

Prates sagt, dass sein nächster Kampf um den Gürtel gehen wird, doch die UFC hat ihn noch nicht offiziell als nächsten Herausforderer benannt.

Der Weltergewichtschampion Islam Makhachev wird seinen Gürtel am 15. August beim UFC-330-Turnier in Philadelphia gegen Ian Machado Garry verteidigen. Garry wurde für diesen Kampf offiziell als Nummer-eins-Herausforderer bestimmt.

Prates sagte zuvor, dass er gegen den Sieger des Duells zwischen Makhachev und Garry antreten sollte. Nach seinem überzeugenden Sieg über Jack Della Maddalena glaubt er, genug für seine Titelchance getan zu haben.

In der UFC-Division gibt es jedoch auch Michael Morales, Sean Brady und weitere hoch platzierte Anwärter. Deshalb könnte die Organisation erwägen, Prates direkt einen Titelkampf zu geben oder von ihm einen weiteren Ausscheidungskampf zu verlangen.

Ein Rückkampf gegen Garry bleibt möglich

Carlos Prates’ einzige Niederlage in der UFC kam ebenfalls gegen Ian Garry. Der Ire gewann den auf fünf Runden angesetzten Kampf im April 2025 nach Punkten.

Obwohl Prates seinen Gegner in der letzten Runde stark unter Druck setzte, konnte er die in den vorherigen Runden verlorenen Punkte nicht mehr aufholen. Danach knockte er Neal, Edwards und Della Maddalena nacheinander aus und kehrte damit ins Titelrennen zurück.

Sollte Garry Makhachev besiegen, eröffnet sich für Prates nicht nur die Chance auf den Gürtel, sondern auch auf Revanche für die einzige Niederlage seiner Karriere. Der Brasilianer hat bereits den Wunsch geäußert, einen solchen Kampf in seiner Heimat auszutragen.

Falls Makhachev gewinnt, könnte Prates ein stilistisch interessantes Duell zwischen einem starken Striker und einem hochklassigen Grappler bekommen.

Bis zu Brady und Medic ist es noch ein weiter Weg

Sean Brady gehört weiterhin zu den bestplatzierten Kämpfern der offiziellen Rangliste. Uros Medic rückte nach einer Serie vorzeitiger Siege in die Top 15 vor und fordert Kämpfe gegen große Namen. Brady steht in der UFC-Rangliste auf Platz fünf, Medic auf Platz 14.

Nachdem Medic Daniel Rodriguez in Belgrad in nur 30 Sekunden besiegt hatte, bekundete er seinen Wunsch, gegen höher platzierte Gegner anzutreten. Carlos Prates nannte er als einen seiner Wunschgegner, legte für seinen nächsten Kampf jedoch größeren Wert auf den Namen Leon Edwards.

Prates blickt derzeit nicht auf niedriger platzierte Gegner, sondern auf den Meisterschaftsgürtel. Sein Plan ist einfach: Zuerst die Spitze der Division erreichen und danach jedem eine Chance geben, der ihn herausgefordert hat.

Nun liegt die endgültige Entscheidung bei der UFC

Carlos Prates’ Worte klingen hart, doch seine letzten drei Kämpfe verhindern, dass sie leere Drohungen bleiben. Er hat drei starke Gegner in Folge vorzeitig besiegt, darunter zwei ehemalige Champions.

Doch an eine Titelchance zu glauben und offiziell einen Titelkampf zu erhalten, sind zwei verschiedene Dinge. Prates’ nächster Gegner wird vom Ausgang des Duells zwischen Makhachev und Garry sowie von der Entscheidung der UFC-Führung abhängen.

Nach dem 15. August wird das Bild im Weltergewicht klarer sein. Dann wird sich zeigen, ob Prates’ nächster Schritt tatsächlich zum Gürtel führt oder ob der Weg ins Reich des Schmerzes zunächst über einen weiteren Gegner verläuft. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!