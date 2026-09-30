Der talentierte Außenverteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und Legionär beim Schweizer Super-League-Club FC Lugano, Behruzbek Karimov, sprach in einem offenen Gespräch mit Journalisten über seine Karriere im europäischen Fußball, die körperlichen Belastungen und den harten Kampf um einen Stammplatz. Der junge Verteidiger Fabio Cannavaroging auf dessen Anmerkungen zur geringen Intensität in lokalen Meisterschaften ein und betonte, dass in der Schweiz alle 3–4 Tage ein Spiel stattfinde und es beim FC Lugano keinerlei Probleme bei der körperlichen Vorbereitung gebe.

Zudem klärte er die Konkurrenzsituation auf seiner Position mit seinem direkten Rivalen, dem erfahrenen italienischen „Inter“-Eigengewächs Mattia Zanotti. Der usbekische Legionär, der sich in den letzten Spielen seinen Platz in der Startelf gefestigt hat, betonte, dass er mit seinem italienischen Kollegen eng befreundet sei, der dichte Spielplan jedoch beiden Spielern ausreichend Einsatzzeit und Möglichkeiten biete.

„3-Tage-Rhythmus in Europa, Freundschaft mit Zanotti und der Nutzen der Konkurrenz“: 5 Kernpunkte

Die wichtigsten Fakten aus dem Interview mit Behruzbek Karimov und seiner Karriere in der Schweiz:

Hohe Intensität in der Schweiz: Der Spieler betonte, dass der Spielplan in Europa extrem dicht sei, regelmäßige Spiele alle 3–4 Tage stattfinden und dies einen positiven Einfluss auf die körperliche Verfassung habe.

Praktische Antwort auf Cannavaros Meinung: Er erklärte, dass es beim FC Lugano keinerlei Schwierigkeiten mit dem hohen Tempo und den körperlichen Belastungen gebe.

Gesunder Wettbewerb mit Mattia Zanotti: Obwohl er auf derselben Position wie der italienische Verteidiger spielt, betonte er, dass die Beziehung zwischen ihnen aufrichtig und freundschaftlich sei.

Vorteil in der Startelf: In den letzten Runden hat der usbekische Legionär seinen erfahrenen Konkurrenten auf die Bank verdrängt und sich regelmäßig einen Platz in der Startformation erkämpft.

Ausreichend Chancen für beide Spieler: Aufgrund der Vielzahl an Wettbewerben erhalten beide Außenverteidiger genügend Spielpraxis.

Analyse des Wettbewerbs zwischen Behruzbek Karimov und Mattia Zanotti beim FC Lugano

Status des usbekischen Spielers in der europäischen Meisterschaft, Wettbewerbsumfeld und Spielplananalyse:

Analyse-Kriterien und Parameter Behruzbek Karimov (Usbekistan) Mattia Zanotti (Italien) Status von Club und Wettbewerb FC Lugano (Schweizer Super League, Conference League) FC Lugano (Schweizer Super League, italienische Schule) Position auf dem Feld und Rolle Rechter Außenverteidiger / Flügelspieler Rechter Außenverteidiger / Flügelspieler Beziehung der Konkurrenten „Wir sind Freunde, es gibt nichts Negatives zwischen uns“ Trainiert mit vollem Verständnis für den Wettbewerb Tendenz der letzten Spiele Steigert sich von Spiel zu Spiel und erobert die Startelf Verliert den bisherigen Stammplatz und rotiert Spielplan und körperliche Belastung Vollständig an das Tempo von Spielen alle 3–4 Tage angepasst Erhält aufgrund der Dichte des Spielplans genügend Einsatzzeit Fabio Cannavaro Antwort auf seine Ansichten Betrachtet die Intensität des europäischen Fußballs als Normalzustand Nach europäischen Standards ausgebildet

Expertise zu Fußball und taktischer Anpassung: Warum ist Karimovs Erfolg im Wettbewerb ein großer Gewinn?

Fazit des Experten:

„Sieg über die italienische Defensivschule“: Mattia Zanotti gilt als taktisch hervorragend ausgebildeter Spieler aus dem System der Inter-Akademie; dass sich der junge usbekische Verteidiger gegen einen solchen Gegner nicht nur behauptet, sondern ihn in der Aufstellung übertrifft, beweist Karimovs schnelle Auffassungsgabe und seine militärische Disziplin.

„Der 3-4-Tage-Spielrhythmus“ — ein Faktor für professionelles Wachstum: In der usbekischen Super Leagueist es für die meisten Spieler, die direkt nach Europa wechseln, ein harter Schlag, zwei Spiele pro Woche zu bestreiten; Behruzbeks klaglose Anpassung daran zeugt jedoch von seiner hohen funktionalen Vorbereitung und seiner strikten Einhaltung eines professionellen Lebensstils.

Ein stabiles Schild für die Nationalmannschaft: Vor den wichtigen Spielen der WM-Qualifikation ist es ein enormer strategischer Vorteil für den usbekischen Nationaltrainer, einen Außenverteidiger zu haben, der auf europäischem Boden alle drei Tage unter hoher Intensität trainiert.

Glauben Sie, dass Behruzbek Karimov durch seine konstante und produktive Leistung beim FC Lugano in naher Zukunft den Sprung in eine der fünf europäischen Top-Ligen (Italien, Deutschland oder England) schaffen kann? Worauf sollten usbekische Vereine mehr achten, um das von Cannavaro betonte Problem des niedrigen Tempos in lokalen Meisterschaften zu lösen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese exklusive Analyse über den Erfolg unseres Landsmanns in der Schweiz mit allen Fußballfans!