Obwohl die bekannte Marke Honor erst vor Kurzem ihre Flaggschiff-Geräte Honor Magic 9 vorgestellt hat, plant sie, bis Ende des Jahres weitere neue Gadgets auf den Markt zu bringen. Dies berichtete der bekannte Insider Digital Chat Station, der über eigene Quellen in der Tech-Welt verfügt. Ihm zufolge strebt das Unternehmen eine deutliche Erweiterung seines Portfolios an Mobilgeräten an. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com ist eines der bemerkenswertesten Geräte, das in den kommenden Monaten vorgestellt werden soll, das Modell Honor 700 Pro. Es wird erwartet, dass dieses Smartphone mit einer 200 MP Hauptkamera mit hoher Auflösung sowie zwei Bildschirmen ausgestattet sein wird. Zudem hieß es in früheren Berichten, dass Honor ein Gerät mit einem zusätzlichen kleinen Bildschirm auf der Rückseite vorbereitet, ähnlich den Modellen Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 18 Pro.

Mittelklasse-Gadget mit extrem großem Akku

Eine weitere interessante Neuheit, die bis Ende des Jahres erwartet wird, ist ein Mittelklasse-Smartphone der Honor X-Serie. Der Insider behauptet, dass dieses Gerät mit einem riesigen Bildschirm mit einer Diagonale von etwa 7 Zoll und einem extrem kapazitätsstarken Akku von über 10,000 mAh ausgestattet sein wird. Dieser Wert gilt für den modernen Smartphone-Markt als sehr hoch.

Darüber hinaus heißt es, dass Honor die Arbeit an einem neuen faltbaren Smartphone im Breitformat beschleunigt hat. Gleichzeitig testen Ingenieure auch das Konzept eines Standard-Smartphones mit einem breiteren Bildschirm. Es wird vermutet, dass diese Geräte zu einzigartigen Alternativen zu den Modellen Huawei Pura X Max und Huawei Pura X View auf dem Markt werden könnten.

Es sei daran erinnert, dass Digital Chat Station dafür bekannt ist, viele Innovationen in der Welt der Mobiltechnologie präzise vorhergesagt zu haben. Insbesondere war er einer der Ersten, der die technischen Daten der Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro korrekt enthüllte, dass das Realme GT 7 Pro einen hellen Samsung-Bildschirm haben würde und dass der MediaTek Dimensity 9400 Prozessor vor dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite erscheinen würde.