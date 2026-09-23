Fabio Silva freut sich über seine Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft

Borussia Dortmund-Stürmer Fabio Silva erklärte, dass die Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft nach einer zweijährigen Pause eine große Ehre für ihn sei. Der 24-jährige Spieler betonte, dass er bereit sei, unter dem neuen Cheftrainer Jorge Jesus zu spielen, und dass es ein Privileg sei, im selben Kader wie der legendäre Cristiano Ronaldo zu stehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com beweist sich der Stürmer, der seine Karriere in Deutschland erfolgreich fortsetzt, nach seiner Erfahrung in der englischen Premier League nun bei Dortmund. Seine Berufung in die Nationalmannschaft gilt als wichtiger Schritt, um sich in einem Umfeld starker Konkurrenz wie Gonçalo Ramos und João Félix zu behaupten.

Die Möglichkeit, an der Seite von Cristiano Ronaldo zu spielen

Fabio Silva betonte nachdrücklich, dass der Wettbewerb mit Cristiano Ronaldo um die Position des Mittelstürmers in der Nationalmannschaft weder schwierig noch unfair sei. Seiner Meinung nach ist das Training mit dem Mannschaftskapitän und die Beobachtung seiner Bewegungen eine einzigartige Gelegenheit für einen jungen Spieler, sein eigenes Spiel zu verbessern.

Der Stürmer erklärte dies in seinem Interview: „Hier zu sein und von der Mannschaft zu lernen, ist ein riesiges Vergnügen. Cristiano Ronaldo ist mein Idol, ich habe mich immer von ihm inspirieren lassen. Jeder kennt seinen Wert, und es ist eine Ehre, mit ihm zusammen zu sein.“

Eine neue Phase unter Jorge Jesus

Der Spieler lobte zudem die Intensität der taktischen Besprechungen des neuen Cheftrainers Jorge Jesus und dessen Erfahrung darin, das Potenzial der Spieler zu maximieren. Er fügte hinzu, dass sein Zusammenspiel mit Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund gut in das taktische Schema des Trainers passe.

Der junge Stürmer strebt danach, sich von seinen ersten Tagen in der Nationalmannschaft an zu etablieren, die Anforderungen des Trainers zu erfüllen und sich als Stammspieler auf internationaler Bühne zu beweisen.