Jorge Jesus, der als neuer Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft ernannt wurde, hat angekündigt, dass er keine revolutionären Änderungen am Kader vornehmen und die Zusammenarbeit mit dem legendären Stürmer Cristiano Ronaldo fortsetzen wird. Der erfahrene Fachmann betonte, dass er nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 keine Absicht habe, den Kader komplett umzubauen. Dies berichtet Goal.com berichtet. .

Der 71-jährige Trainer unterzeichnete einen Vierjahresvertrag mit dem portugiesischen Fußballverband, der bis zur Weltmeisterschaft 2030 läuft. Laut Goal.com zielt Jesus darauf ab, den Kern der Mannschaft vor den Spielen der Nations League zu bewahren. Dies deutet darauf hin, dass der 41-jährige Cristiano Ronaldo seine Länderspielkarriere noch nicht beenden wird.

Jorge Jesus begründete seine Entscheidung mit dem knappen Zeitplan für die Vorbereitung und der Notwendigkeit, die vorhandenen Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Seiner Meinung nach wäre ein radikaler Umbruch des Kaders in kurzer Zeit ein großes Risiko, das die Ergebnisse der Mannschaft negativ beeinflussen könnte.

"Ich bin nicht dumm": Die klare Haltung von Jesus

Als Antwort auf Fragen aus der Öffentlichkeit legte der neue Trainer seinen pragmatischen Ansatz offen dar. "Die Leute denken vielleicht, dass mit einem neuen Trainer viele Spieler ausgetauscht werden. Das wird nicht passieren. Ich bin nicht dumm. Außerdem habe ich nicht genug Zeit, um neue Spieler zu testen, die bisher nicht berufen wurden", betonte Jesus in einem Interview mit dem Fernsehsender Canal 11.

Laut dem Trainer ist es natürlich, dass in den nächsten vier Jahren neue Namen auftauchen werden, aber der Kern wird sich nicht weit von der Gruppe entfernen, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen hat. Er merkte an, dass er möglicherweise nur zwei oder drei neue Spieler hinzuholen werde und sich auf den übrigen Positionen auf erfahrene Akteure verlassen werde.

Gleichzeitig beabsichtigt Jorge Jesus, die Anforderungen an das Niveau und die Qualität des Spiels der Akteure zu erhöhen. Er ist der Meinung, dass die portugiesische Nationalmannschaft einen deutlich aussagekräftigeren Fußball zeigen muss als bei der Weltmeisterschaft. Andernfalls wird das Team seinen langjährigen Träumen weiterhin vergeblich hinterherjagen.

"Wir haben großartige Spieler, aber wir gewinnen nicht oft genug. Wir waren vor zehn Jahren Europameister und haben zweimal die Nations League gewonnen. Die Nations League ist vielleicht nicht der wichtigste Wettbewerb, aber der schwierigste, weil man dort immer gegen die stärksten Mannschaften Europas spielt", fügte der Trainer hinzu.

Die Aussage von Jorge Jesus war eine positive Nachricht für die Fans von Cristiano Ronaldo. Der Star von Al-Nassr scheint bereit zu sein, zu beweisen, dass er für die Nationalmannschaft immer noch wertvoll ist und unter dem neuen Trainer an den nächsten großen Turnieren teilnehmen kann.