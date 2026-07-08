Dinamo verpflichtet guineischen Flügelspieler

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Dinamo verpflichtet guineischen Flügelspieler

Der Verein Dinamo aus Samarkand verstärkt seinen Kader weiter vor der zweiten Saisonhälfte.

Der Verein gab offiziell die Verpflichtung des guineischen Mittelfeldspielers Amadou Doumbouya während des Sommertransferfensters bekannt.

Der Vertrag wurde bis zum Saisonende unterzeichnet.

Nach Angaben des Pressedienstes von Dinamo wechselte der 23-jährige Fußballer ablösefrei zum Verein aus Samarkand.

Mit Amadou Doumbouya wurde ein Vertrag bis zum Ende der Saison 2026 abgeschlossen.

„Wir geben bekannt, dass der Verein den guineischen Mittelfeldspieler Amadou Doumbouya während des Sommertransferfensters unter Vertrag genommen hat“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Er stößt nach dem Trainingslager am Issyk-Kul zur Mannschaft.

Der neue Spieler wird zum Dinamo-Kader stoßen, sobald das Team vom Issyk-Kul nach Samarkand zurückkehrt.

Der Verein legt großen Wert auf die Verstärkung des Kaders, um die Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte zu verbessern.

Spielte in Schweden, Bulgarien und Kasachstan.

Amadou Doumbouya begann seine Karriere beim schwedischen Verein Djurgården.

Er spielte 2023–2024 für das bulgarische Team Botev Plovdiv. In den letzten zwei Jahren verteidigte er die Farben eines der führenden kasachischen Clubs, Aktobe.

Dinamo hat hohe Erwartungen an den neuen Legionär.

Die Samarkander hoffen, dass Doumbouya zusätzliche Geschwindigkeit und Wettbewerb in die Angriffsreihe des Teams bringt.

„Wir glauben, dass Amadou Doumbouya mit seinen Leistungen das Vertrauen aller rechtfertigen wird“, schrieb der Pressedienst des Vereins.

Der jüngste Transfer von Dinamo zeigt, dass die Ambitionen des Teams für die zweite Saisonhälfte ernst sind.

Dinamo SamarkandAmadou DoumbouyaUsbekische SuperligaFußballtransfersGuinea
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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