Asienspiele: Usbekistan belegt nach 11 Tagen den 4. Platz

·15·Sport
Asienspiele: Usbekistan belegt nach 11 Tagen den 4. Platz

Der intensive Wettbewerb des elften Tages der Asienspiele, die derzeit in Japan stattfinden, ist beendet. Die usbekische Sportdelegation hat den Tag erfolgreich abgeschlossen und behauptet souverän ihren Platz unter den vier besten Nationen im Medaillenspiegel des Kontinents.

Usbekistan hat 54 Medaillen

Die Vertreter Usbekistans zeigen während des gesamten Wettbewerbs beständige Leistungen und erfreuen ihre Fans. Nach Abschluss des elften Tages erreichte die Gesamtzahl der Medaillen im Bestand der Delegation 54:

  • Gold: 16

  • Silber: 19

  • Bronze: 19

Dank dieser hohen Leistung haben unsere Athleten viele starke Konkurrenten hinter sich gelassen und halten fest den 4. Platz in der Gesamtwertung.

Die Top Drei und Verfolger

An der Spitze des Medaillenspiegels herrscht ein harter Wettbewerb:

  • China bleibt mit 151 Gold-, 67 Silber- und 59 Bronzemedaillen (insgesamt 277 Medaillen) der absolute Spitzenreiter in der Gesamtwertung.

  • Gastgeber Japan belegt mit 50 Gold-, 77 Silber- und 73 Bronzemedaillen (insgesamt 200 Medaillen) den zweiten Platz.

  • Südkorea komplettiert die Top Drei mit 24 Gold-, 30 Silber- und 49 Bronzemedaillen (insgesamt 103 Medaillen).

Die Top Fünf werden vom Team aus Thailand abgerundet, das 12 Goldmedaillen gesammelt hat. Danach folgen Iran (11 Gold), Bahrain (11 Gold), Indien (10 Gold) und Kasachstan (9 Gold). Nordkorea schließt die Top Ten mit 7 Goldmedaillen ab.

Medaillenspiegel — TOP-20 (Ergebnisse Tag 11):

Rang

Land

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

1

China

151

67

59

277

2

Japan

50

77

73

200

3

Südkorea

24

30

49

103

4

Usbekistan

16

19

19

54

5

Thailand

12

10

12

34

6

Iran

11

16

12

39

7

Bahrain

11

5

5

21

8

Indien

10

21

29

60

9

Kasachstan

9

16

31

56

10

Nordkorea

7

6

7

20

11

Malaysia

6

5

12

23

12

Hongkong

5

12

18

35

13

Indonesien

4

7

20

31

14

Kuwait

4

1

4

9

15

Chinesisch Taipeh

3

10

26

39

16

Katar

3

6

4

13

17

Philippinen

3

3

12

18

18

Singapur

2

6

3

11

19

Tadschikistan

2

3

5

10

20

Vietnam

2

1

18

21

In den verbleibenden Tagen der Asienspiele werden noch eine Reihe wichtiger Finals und Medaillenentscheidungen mit Beteiligung unserer Landsleute erwartet. Wir wünschen unseren Athleten viel Erfolg bei den kommenden Starts!

Usbekische SportdelegationJapan AsienspieleMedaillenspiegelUsbekistan MedaillenAsienspiele Ergebnisse
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan steigt bei den Asienspielen mit 34 Medaillen auf Platz 4: Fazit nach Tag 7Usbekistan steigt bei den Asienspielen mit 34 Medaillen auf Platz 4: Fazit nach Tag 726 September 20:34Usbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit KasachstanUsbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit Kasachstan25 September 20:24Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 829 September 21:29Tag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 MedaillenTag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 Medaillen28 September 23:19Asienspiele: Usbekistan belegt mit 38 Medaillen den 4. PlatzAsienspiele: Usbekistan belegt mit 38 Medaillen den 4. Platz27 September 18:35Usbekistans Medaillenausbeute bei den Asienspielen erreicht 30Usbekistans Medaillenausbeute bei den Asienspielen erreicht 3025 September 17:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov