Der intensive Wettbewerb des elften Tages der Asienspiele, die derzeit in Japan stattfinden, ist beendet. Die usbekische Sportdelegation hat den Tag erfolgreich abgeschlossen und behauptet souverän ihren Platz unter den vier besten Nationen im Medaillenspiegel des Kontinents.

Usbekistan hat 54 Medaillen

Die Vertreter Usbekistans zeigen während des gesamten Wettbewerbs beständige Leistungen und erfreuen ihre Fans. Nach Abschluss des elften Tages erreichte die Gesamtzahl der Medaillen im Bestand der Delegation 54:

Gold: 16

Silber: 19

Bronze: 19

Dank dieser hohen Leistung haben unsere Athleten viele starke Konkurrenten hinter sich gelassen und halten fest den 4. Platz in der Gesamtwertung.

Die Top Drei und Verfolger

An der Spitze des Medaillenspiegels herrscht ein harter Wettbewerb:

China bleibt mit 151 Gold-, 67 Silber- und 59 Bronzemedaillen (insgesamt 277 Medaillen) der absolute Spitzenreiter in der Gesamtwertung.

Gastgeber Japan belegt mit 50 Gold-, 77 Silber- und 73 Bronzemedaillen (insgesamt 200 Medaillen) den zweiten Platz.

Südkorea komplettiert die Top Drei mit 24 Gold-, 30 Silber- und 49 Bronzemedaillen (insgesamt 103 Medaillen).

Die Top Fünf werden vom Team aus Thailand abgerundet, das 12 Goldmedaillen gesammelt hat. Danach folgen Iran (11 Gold), Bahrain (11 Gold), Indien (10 Gold) und Kasachstan (9 Gold). Nordkorea schließt die Top Ten mit 7 Goldmedaillen ab.

Medaillenspiegel — TOP-20 (Ergebnisse Tag 11):

Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 China 151 67 59 277 2 Japan 50 77 73 200 3 Südkorea 24 30 49 103 4 Usbekistan 16 19 19 54 5 Thailand 12 10 12 34 6 Iran 11 16 12 39 7 Bahrain 11 5 5 21 8 Indien 10 21 29 60 9 Kasachstan 9 16 31 56 10 Nordkorea 7 6 7 20 11 Malaysia 6 5 12 23 12 Hongkong 5 12 18 35 13 Indonesien 4 7 20 31 14 Kuwait 4 1 4 9 15 Chinesisch Taipeh 3 10 26 39 16 Katar 3 6 4 13 17 Philippinen 3 3 12 18 18 Singapur 2 6 3 11 19 Tadschikistan 2 3 5 10 20 Vietnam 2 1 18 21

In den verbleibenden Tagen der Asienspiele werden noch eine Reihe wichtiger Finals und Medaillenentscheidungen mit Beteiligung unserer Landsleute erwartet. Wir wünschen unseren Athleten viel Erfolg bei den kommenden Starts!