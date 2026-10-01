Taekwondo-Wettbewerbe bei den Asienspielen: Gegner des usbekischen Nationalteams bekannt

Im Rahmen des intensiven Programms der XX. Asienspiele beginnen offiziell die Wettkämpfe im Taekwondo WT, einer der erfolgreichsten und hoffnungsvollsten Sportarten für unser Nationalteam. Ab morgen, dem 2. Oktober, starten auf den Matten die mit Spannung erwarteten, kompromisslosen Duelle im Kyorugi (Kampf).

Der Pressedienst des usbekischen Taekwondo WT-Verbandes hat die Gegner unserer Landsleute in den ersten Runden sowie den Zeitplan der Kämpfe bekannt gegeben.

2. Oktober: Spannende Duelle und virtuelles Taekwondo vom ersten Tag an

Bereits am ersten Wettkampftag treten die Leistungsträger unseres Nationalteams an. Bemerkenswert ist, dass unser talentierter Athlet Jasurbek Jaysunov unser Land gleichzeitig im traditionellen sowie im virtuellen Taekwondo vertreten wird:

Virtuelles Taekwondo (Achtelfinale): Jasurbek Jaysunov — Amirsani Bakhtiari (Iran)

Gewichtsklasse bis 58 kg (Achtelfinale): Asadbek Samandarov — Hidetaka Maeda (Japan)

Gewichtsklasse bis 80 kg (Achtelfinale): Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral

Gewichtsklasse bis 67 kg (Achtelfinale): Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Philippinen)

3. Oktober: Mavlonov startet im Viertelfinale und Duelle der Damen

Auch am zweiten Tag erwarten unsere Landsleute wichtige und ernsthafte Prüfungen. Insbesondere Marat Mavlonov startet im Superschwergewicht direkt im Viertelfinale:

Gewichtsklasse bis 68 kg (Achtelfinale): Najmiddin Qosimxojiyev — Kadek Putravitama (Indonesien)

Gewichtsklasse über 80 kg (Viertelfinale): Marat Mavlonov — gegen den Sieger aus dem Duell Huang Yu Jen (Chinesisch Taipeh) und Muhammad Zuber (Malaysia)

Gewichtsklasse bis 57 kg (Achtelfinale): Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Thailand)

Gewichtsklasse über 67 kg (Achtelfinale): Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Hongkong)

Beginn der Wettkämpfe

Nach Angaben des usbekischen Taekwondo WT-Verbandes beginnen die Qualifikationskämpfe auf den Matten an den Wettkampftagen um 05:30 Uhr morgens nach Taschkent-Zeit. Der Beginn ist festgelegt.

Es wird erwartet, dass unsere Landsleute bei diesen Wettkämpfen, bei denen die stärksten Meister des Kontinents versammelt sind, hohe Ergebnisse erzielen und das Konto unserer Delegation mit neuen Medaillen bereichern.