Unsere Taekwondo-Athleten gewinnen zwei Bronzemedaillen beim Rom Grand Prix

Der prestigeträchtige World Taekwondo Grand Prix, einer der angesehensten Wettbewerbe in der Sportwelt, findet derzeit in Rom, der Hauptstadt Italiens, statt. Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft verteidigen auch bei diesem großen Turnier, das die besten und stärksten Taekwondo-Meister der Welt versammelt hat, die Ehre unseres Landes würdig und erfreuen weiterhin unsere Fans.

Die intensiven und kompromisslosen Kämpfe am 6. Juni endeten erfolgreich für unsere Nationalmannschaft. Zwei unserer vielversprechenden Athleten, die auf die Matte traten, kämpften heldenhaft gegen starke Gegner und schafften es aufs Podium.

Sie können sich anhand der folgenden speziell integrierten Tabelle ausführlich über die Ergebnisse und Erfolge unserer Nationalmannschaftsmitglieder bei diesem Wettbewerb informieren:

UNSERE MEDAILLENGEWINNER BEIM ROM GRAND PRIX UND IHRE ERGEBNISSE

Sprecher / Athlet Gewichtsklasse Teilnahme am Wettbewerb und erzieltes Ergebnis Najmiddin Kosimkhodjayev Gewichtsklasse -68 kg Dank seiner Schnelligkeit und technischen Überlegenheit erreichte er das Halbfinale und gewann die Bronzemedaille. Marat Mavlonov +80 kg (Schwergewicht) In harten Kämpfen gegen die besten Kämpfer erreichte er das Halbfinale und sicherte sich die Bronzemedaille.

Beide unserer erfahrenen Athleten zeigten während des Turniers ihre volle Stärke und ihr Potenzial und hissten die Flagge Usbekistans hoch auf der Matte in Rom.

Neue Siege, die von den Fans geschätzt werden

In den letzten Jahren hat sich die usbekische Taekwondo-Schule zu einer der mächtigen Mannschaften entwickelt, die auf der Weltbühne mitreden kann. Dieser Grand Prix, der im Foro Italico-Komplex in Rom stattfindet, dient nicht nur dem Gewinn von Preisen, sondern auch der erheblichen Stärkung der internationalen Ranglistenpunkte unserer Athleten. Der Mut und die Willenskraft, die unsere Jungs auf dem Weg ins Halbfinale zeigten, erfüllten alle unsere Landsleute mit endlosem Stolz.

Zamin-Kommentar: Die Bronzemedaillen, die Najmiddin Kosimkhodjayev und Marat Mavlonov beim Rom Grand Prix gewannen, sind ein klarer Beweis dafür, dass das usbekische Taekwondo auf dem richtigen Weg ist und neue Namen und junge Talente auf der großen Bühne erscheinen. Bei Wettbewerben im Grand-Prix-Status gibt es keine gewöhnlichen Gegner; hier ist jede Runde und jeder Schlag goldwert. Dieser Sieg unserer Landsleute wird zweifellos als ausgezeichnete Grundlage und moralische Unterstützung für kommende große Wettbewerbe, insbesondere die bevorstehenden prestigeträchtigen Turniere, dienen. Wir gratulieren unseren Vertretern herzlich zu diesem Erfolg und wünschen ihnen, in zukünftigen Kämpfen noch höhere Gipfel – Goldmedaillen – zu erobern. Gut gemacht, Jungs!

Verfolgen Sie die Erfolge unserer nationalen Taekwondo-Mannschaft auf internationaler Bühne, die Rom-Tagebücher und die heißesten Nachrichten zum usbekischen Sport immer mit uns auf den Zamin-Seiten!