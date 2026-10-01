Goldener Tag bei den Asienspielen: 3 unserer Boxer steigen morgen in den Ring, um den Titel zu holen

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Goldener Tag bei den Asienspielen: 3 unserer Boxer steigen morgen in den Ring, um den Titel zu holen

Das Boxturnier der Asienspiele, das auf den grünen Feldern und in den Arenen Japans ausgetragen wird, hat seinen Höhepunkt erreicht. Morgen, am 2. Oktober, finden die letzten entscheidenden Finalkämpfe dieses Wettbewerbs statt.

Drei talentierte Faustkämpfer des usbekischen Boxteams haben alle Runden erfolgreich überstanden und sich das Recht erkämpft, um die Goldmedaille des Kontinents zu kämpfen.

Ein prinzipielles Duell im Superschwergewicht und unbesiegte Spitzenreiter

Am Finaltag erwarten die usbekischen Boxfans nicht nur hohe technische Fertigkeiten, sondern auch historische Rivalitäten und intensive Konfrontationen:

  • In der Gewichtsklasse bis 90 kg: Unser talentierter Boxer To‘rabek Xabibullayev trifft auf den Vertreter Chinas, Han Xuezhen, einen der Gastgeber und Spitzenreiter des Kontinents.

  • In der Gewichtsklasse bis 60 kg: Der erfahrene Athlet, der durch seine taktischen und eleganten Bewegungen die Herzen der Fans weltweit gewonnen hat, Abdumalik Xalokov Südkorea steigt gegen den Vertreter Jang Dong-won in den Ring.

  • In der Gewichtsklasse über 90 kg (Zentrales Duell): Im Schwergewicht kommt es zu einem echten klassischen Derby — unser Landsmann Jahongir Zokirov wird einen kompromisslosen Kampf gegen den renommierten kasachischen Gegner Aybek Oralbay bestreiten. Zweifellos ist diese Begegnung der wichtigste und mit Spannung erwartete Kampf des Tages.

Der vollständige Zeitplan der Finalkämpfe (nach Taschkenter Zeit):

Nach Angaben des usbekischen Boxverbandes beginnen die Finalkämpfe in zwei Programmen — 09:00 sowie 13:30 Uhr. Die Zeiten für den Ringauftritt unserer Boxer sind ungefähr wie folgt festgelegt:

  • 10:15 | -90 kg: To‘rabek Xabibullayev — Han Xuezhen (China)

  • 14:00 | -60 kg: Abdumalik Xalokov — Jang Dong-won (Südkorea)

  • 14:30 | +90 kg: Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Kasachstan)

(Die Organisatoren weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Zeiten aufgrund von Siegerehrungen oder vorzeitigen Kampfenden leicht verschieben können).

Für die usbekische Sportdelegation, die derzeit den 4. Platz in der Gesamtwertung belegt, sind die morgigen Finals von entscheidender Bedeutung, um die Qualität und Anzahl der Medaillen weiter zu verbessern. Wir wünschen all unseren Faustkämpfern in den entscheidenden Duellen nur den Sieg!

Asienspiele BoxturnierTo‘rabek XabibullayevJahongir ZokirovUsbekischer BoxverbandBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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