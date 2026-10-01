Dramatisches Finale: Japan besiegt Ecuador im Elfmeterschießen

Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels traf die japanische Nationalmannschaft, eines der führenden Teams Asiens, auf den physisch starken Vertreter Südamerikas, Ecuador. Obwohl beide Seiten während der 90 Minuten gefährliche Situationen kreierten, blieb das Tor in der regulären Spielzeit sauber.

Das Schicksal der Partie entschied sich in der Fußball-Lotterie – dem Elfmeterschießen –, bei dem das Glück auf der Seite der „Blauen Samurai“ lag.

Taktischer Kampf und Tests der Trainer

Das Spiel verlief in hohem Tempo und kompromisslos. Während die Teams in der ersten Halbzeit vorsichtig agierten, nahm der Trainerstab in der zweiten Hälfte umfassende Rotationen vor:

Japans Erneuerung: Die Trainer erneuerten bereits zur Pause die Angriffsreihe und brachten den Top-Torjäger Ayase Ueda für Kaina Tanimura. In der 68. Minute der zweiten Halbzeit beendeten die Stars Takefusa Kubo, Ritsu Doan und Yuito Suzuki das Spiel und machten Platz für die erfahrenen Daichi Kamada, Junya Ito und Yunnosuke Suzuki.

Ecuadors Gegenmaßnahmen: Auch beim lateinamerikanischen Team wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit Felix Torres für Alan Franco eingewechselt. Später wurden Spieler wie Kenny Arroyo, Pedro Vite, Jordi Alcívar, Nilson Angulo und John Yeboah eingewechselt, um mit frischen Kräften nach vorne zu drängen.

Japans Coolness im Elfmeterschießen

Nachdem die reguläre Spielzeit mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete, wurde zur Ermittlung des Siegers auf das Elfmeterschießen zurückgegriffen.

In der Serie, die zu einem Nervenkrieg wurde, zeigten die japanischen Spieler große Kaltblütigkeit und 5:4 gewannen das Spiel und besiegelten den Sieg gegen einen renommierten Gegner. Die souveränen Aktionen von Torhüter Zion Suzuki und die Präzision der Schüsse verschafften den Asiaten einen wichtigen psychologischen Vorteil.

Details zum Freundschaftsspiel:

Japan – Ecuador 0:0 (5:4 nach Elfmeterschießen)

Aufstellung Japan: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68.), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86.), Ao Tanaka (Daizen Maeda, 79.), Keito Nakamura (Yuki Soma, 79.), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68.), Yuito Suzuki (Junya Ito, 68.), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46.).

Aufstellung Ecuador: Hernán Galíndez, Jackson Porozo, Willian Pacho, Alan Franco (Félix Torres, 46.), Pervis Estupiñán, Kenny Arroyo (Denil Castillo, 67.), Pedro Vite (Frisyo Caicedo, 85.), Jordi Alcívar (Juan Angulo, 67.), Nilson Angulo (Alan Minda, 86.), John Mercado (Anthony Valencia, 79.), John Yeboah (Jeremy Sarmiento, 67.).

Dieses Testspiel war für die Trainer beider Nationalmannschaften eine hervorragende Gelegenheit, die Tiefe des Kaders und den Zustand der Spieler vor den anstehenden offiziellen internationalen Turnieren und Qualifikationsspielen zu prüfen.