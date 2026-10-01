Ronaldos Demarche löst politisches Beben aus: Premierminister schaltet sich ein

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Ronaldos Demarche löst politisches Beben aus: Premierminister schaltet sich ein

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldound sein eigenmächtiges Verlassen des Trainingslagers haben den sportlichen Rahmen gesprengt und sich zu einem politischen Ereignis auf staatlicher Ebene entwickelt. Die Staatsführung sah sich gezwungen, direkt in die Krise einzugreifen.

Laut einem brisanten Bericht der renommierten portugiesischen Zeitung Record führte Premierminister Luís Montenegro dringende Telefonate mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, sowie dem Nationaltrainer Jorge Jesus.

Was besprach der Premierminister persönlich mit Ronaldo?

Die Bemühungen des Regierungschefs beschränkten sich nicht nur auf die Fußballfunktionäre. Wie der führende Fernsehsender SIC berichtete, nahm Premierminister Luís Montenegro auch direkten telefonischen Kontakt zu Cristiano Ronaldoauf, nachdem dieser das Quartier verlassen hatte.

Details und Ergebnisse dieses vertraulichen Gesprächs wurden bisher nicht veröffentlicht. Dass sich jedoch der ranghöchste Politiker des Landes persönlich einschaltet, unterstreicht Ronaldos Status als nationale Ikone und verdeutlicht, dass die Krise um ihn als ernsthafter Faktor für das internationale Ansehen des Staates wahrgenommen wird.

Der Dänemark-Test und die Vorbereitung ohne Ronaldo

Vor dem Hintergrund der hochrangigen Verhandlungen setzt die portugiesische Nationalmannschaft ihre Vorbereitungen auf das Spiel des 3. Spieltags der Nations League fort.

  • Entscheidendes Spiel: Portugal tritt am 1. Oktober in Kopenhagen zum Auswärtsspiel gegen Dänemark an;

  • Tabellensituation: Das Team kämpft darum, wichtige Punkte zu sammeln und die Tabellenführung zu festigen;

  • Ungewisse Zukunft: Fragen zur Zukunft Ronaldos im Nationaltrikot, einer möglichen Sperre und seiner Rückkehr ins Team bleiben kurz vor dem Spiel im Fokus der Öffentlichkeit.

Ob das offizielle Eingreifen der Regierung die Situation entschärfen kann oder ob der 41-jährige Superstar bei seiner Entscheidung bleibt, wird sich in den kommenden Stunden klären.

Cristiano RonaldoLuís MontenegroPortugiesischer FußballverbandNations LeaguePortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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