Im Rahmen des 3. Spieltags der UEFA Nations League kam es zu einem wahrhaft sensationellen und historischen Ergebnis. Die englische Nationalmannschaft besiegte Kroatien auswärts mit 7:0 und feierte damit einen der höchsten Siege in der Geschichte des Wettbewerbs.

Die Kroaten um Luka Modrić waren auf heimischem Boden gegen die heftigen Angriffe der Engländer machtlos.

Doppelpacks von Harry Kane und Saka, ein deutliches Ergebnis

Das Spiel stand von den ersten Minuten an unter der völligen Kontrolle Englands:

8. und 53. Minute: Kapitän Harry Kane eröffnete den Torreigen und schnürte in der zweiten Halbzeit seinen Doppelpack.

21. und 39. Minute: Jude Bellingham und Anthony Gordon schockten die gegnerische Abwehr und bauten die Führung aus.

45. und 68. Minute: Bukayo Saka krönte seine aktive Leistung auf dem Flügel mit zwei großartigen Toren.

87. Minute: Der eingewechselte Morgan Rogers setzte den Schlusspunkt — 0:7!

Obwohl der Trainerstab der kroatischen Nationalmannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Wechsel vornahm, konnte das Spiel nicht mehr gedreht werden.

Tabellensituation

Dieser Sieg ist für die Engländer in der Gruppenphase von großer Bedeutung:

England liegt mit 6 Punkten aufgrund der Tordifferenz auf dem 2. Platz der Gruppe.

Spanien ist mit ebenfalls 6 Punkten Tabellenführer.

Kroatien bleibt mit 3 Punkten auf dem 3. Platz.

Tschechien konnte bisher noch keinen Punkt sammeln.

Nations League. 3. Spieltag

Kroatien – England 0:7

Tore: Kane (8., 53.), Bellingham (21.), Gordon (39.), Saka (45., 68.), Rogers (87.).