Nach der Erklärung von Jorge Jesus weigert sich Ronaldo, in die portugiesische Nationalmannschaft zurückzukehren

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Nach der Erklärung von Jorge Jesus weigert sich Ronaldo, in die portugiesische Nationalmannschaft zurückzukehren

In der portugiesischen Nationalmannschaft ist ein echter Konflikt ausgebrochen. Der 41-jährige legendäre Stürmer, der für Al-Nassr spielt, Cristiano Ronaldo Cheftrainer Jorge Jesus hat beschlossen, nicht mehr in die Nationalmannschaft unter seiner Leitung zurückzukehren. Dies berichtete der bekannte Insider und Journalist Rui Santos vom renommierten Fernsehsender CNN Portugal .

Quellen zufolge erreichte die Spannung zwischen Ronaldo und dem Cheftrainer während der letzten Spiele im Rahmen der UEFA Nations League ihren Höhepunkt.

Wie alles begann: Die Ersatzbank und ein gebrochenes Versprechen

Das Missverständnis zwischen dem Star-Fußballer und dem erfahrenen Experten entstand während des Spiels Portugal gegen Norwegen (2:1) am 2. Spieltag der Nations League:

  • Nicht eingewechselt: Obwohl Jorge Jesus Ronaldo versprochen hatte, ihn in den letzten Minuten des Spiels einzuwechseln, ließ er den 41-jährigen Stürmer das gesamte Spiel über auf der Ersatzbank;

  • Protest und Verlassen des Lagers: Ronaldo, der über diesen Vorfall zutiefst verärgert war, weigerte sich vor dem Spiel des 3. Spieltags gegen Dänemark (4:2), am offiziellen Training der Nationalmannschaft teilzunehmen, und verließ das Quartier der Nationalmannschaft vollständig.

„Ich sehe keinen Grund, mich zu entschuldigen“

Anstatt den Konflikt zu entschärfen, verschärfte Cheftrainer Jorge Jesus die Situation auf der Pressekonferenz nach dem Rückspiel gegen Norwegen (2:1) im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Nations League weiter:

  • Die feste Haltung des Trainers: Als Jesus auf die Fragen der Medienvertreter antwortete, erklärte er offen, dass er nicht die Absicht habe, sich bei irgendjemandem für den Vorfall zu entschuldigen, da er dafür keinen Grund oder Anlass sehe;

  • Endgültige Entscheidung: Nach dieser Erklärung des Experten traf Cristiano Ronaldo die endgültige Entscheidung, während der Amtszeit dieses Trainers nicht mehr in die Nationalmannschaft zurückzukehren.

Dieser offene Schlagabtausch zwischen der Legende des Weltfußballs und dem neuen Cheftrainer Portugals belastet das Umfeld der Nationalmannschaft und sorgt für hitzige Debatten unter Fans und Sportexperten.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugiesische NationalmannschaftUEFA Nations LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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