UEFA Nations League Spieltag 4: Kane ärgert Tschechien, Modrićs Team verliert

In Europa fanden die Spiele des 4. Spieltags der UEFA Nations League statt. Die Begegnungen mit Beteiligung der kontinentalen Größen waren geprägt von intensivem Kampf, wichtigen Comeback-Siegen und den erwarteten deutlichen Ergebnissen.

Der amtierende Meister Spanien überwand auswärts die Hürde Kroatien erfolgreich und festigte seine absolute Tabellenführung. Die Nationalmannschaften von England und der Schweiz erzielten jeweils drei unbeantwortete Tore gegen ihre Gegner und sicherten sich deutliche Siege.

Kroatien — Spanien 1:2: „Comeback“ und Doppelpack von Mikel Merino

In einem der zentralen Duelle des Spieltags empfing Kroatien Spanien im eigenen Stadion:

Perišićs frühes Tor: Bereits in der 17. Minute brachte der erfahrene Ivan Perišić die Gastgeber in Führung (1:0);

Der Held von der Bank: Mikel Merino, der in der zweiten Halbzeit für Álex Baena eingewechselt wurde, avancierte zum Helden der Partie. Mit seinen Treffern in der 61. und 88. Minute sicherte er Spanien den wichtigen Sieg (2:1);

Tabellensituation: Nach 4 Spielen und 12 Punkten festigen die Schützlinge von Luis de la Fuente den 1. Platz. Kroatien bleibt mit 3 Punkten auf dem 3. Rang.

Aufstellungen:

Kroatien: Livaković, Stanišić, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić (Pašalić, 88), Modrić (Petar Sučić, 66), Vlašić (Baturina, 71), Perišić, Jakić, Matanović.

Spanien: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri (Zubimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermín López, 71), Baena (Merino, 46), Oyarzabal, Yamal (Muñoz, 78).

England — Tschechien 3:0: Harry Kanes nächste makellose Vorstellung

Im Wembley-Stadion ließen die Engländer den tschechischen Gästen keine Chance:

Eigentor und Kanes Gala: Nachdem der tschechische Verteidiger Coufal in der 27. Minute ein Eigentor erzielte, legte Kapitän Harry Kane in der 40. und 57. Minute mit einem Doppelpack nach;

Tabelle: Nach diesem Sieg kommt England auf 9 Punkte und belegt den 2. Platz. Tschechien konnte bisher keinen Punkt sammeln und steht auf dem 4. Rang.

Aufstellungen:

England: Pickford, Trent, Hall (Gibbs-White, 72), Quansah, Guéhi (Branthwaite, 63), Anderson (Garner, 63), Lewis-Skelly, Rogers, Eze, Bellingham (Ngumoha, 73), Kane (Calvert-Lewin, 82).

Tschechien: Horníček, Granáč, Sláma, Vitík, Coufal (Křišťál, 84), Lingr (Radosta, 46), Král, Šulc, Sadílek, Naderi, Ambros.

Schweiz — Nordmazedonien 3:0: Souveränes 100-Prozent-Ergebnis

Auch die Schweizer Nationalmannschaft setzt ihren fehlerfreien Lauf in ihrer Gruppe fort:

Spielverlauf: Nachdem Fabian Rieder in der 43. Minute das Führungstor erzielte, bauten die eingewechselten Manzambi (74) und Dan Ndoye (81) das Ergebnis auf einen deutlichen Sieg aus;

Bilanz: Mit 12 Punkten ist die Schweiz Tabellenführer, während Nordmazedonien mit 0 Punkten als Außenseiter auf dem letzten Platz verweilt.

Ergebnisse der weiteren Spiele des 4. Spieltags:

Schottland – Slowenien 1:2 Tore: Christie (31) – Matko (56), Šturm (71). Obwohl Ryan Christie für die Gastgeber traf, sicherte sich Slowenien in der zweiten Halbzeit durch die Tore von Matko und Šturm einen verdienten Auswärtssieg.

Moldau – Slowakei 0:4 Tore: Strelec (8), Suslov (44), Hancko (60), Haraslín (75). Die Slowaken dominierten auswärts und erzielten vier unbeantwortete Treffer.

Luxemburg – Bulgarien 0:2 Tore: Balov (19), Iliev (34). Bulgarien entschied das Spiel bereits in der ersten Halbzeit für sich.

Die nächsten Spiele der Nations League finden im November statt, in denen die Entscheidungen über Play-off-Plätze und den Abstieg in die untere Division fallen werden.