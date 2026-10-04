Dramatische Wende bei den Asienspielen: Hat Indien Usbekistan überholt?

Bei den Asienspielen 2026, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya in die entscheidende Phase gehen, gab es eine gravierende Veränderung im Medaillenspiegel. Nach Abschluss des 14. Wettkampftages fiel die usbekische Nationalmannschaft vom vierten auf den fünften Platz in der Gesamtwertung zurück.

Die indische Delegation hat bei der Anzahl der Goldmedaillen zu unseren Landsleuten aufgeschlossen und ist aufgrund der höheren Anzahl an Silbermedaillen vorübergehend vorbeigezogen.

Medaillenkampf: Wie hat Indien die Führung übernommen?

Nach 14 Wettkampftagen herrscht bei den Goldmedaillen zwischen beiden Nationen Gleichstand:

Usbekistan: Insgesamt 70 Medaillen — 21 Gold, 25 Silber und 24 Bronze (5. Platz).

Indien: Insgesamt 85 Medaillen — 21 Gold, 27 Silber und 37 Bronze (4. Platz).

Gemäß dem Reglement der Asienspiele ist bei Gleichstand der Goldmedaillen die Anzahl der Silbermedaillen entscheidend. Da Indien zwei Silbermedaillen mehr auf dem Konto hat, sind sie auf den vierten Platz vorgerückt.

Die Helden vom 3. Oktober: 5 neue Medaillen für unsere Delegation

Im Laufe des Tages stiegen usbekische Athleten fünfmal auf das Podium und bereicherten die Bilanz unserer Delegation:

Goldmedaille: Im Einzelmehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik erzielte sie 112,950 Punkte Taxmina Ikromova und ließ alle Konkurrentinnen hinter sich, womit sie zur dreifachen Asienspiel-Siegerin wurde.

Silbermedaillen: Im Freistilringen bis 97 kg Sherzod Poyonov sowie im Taekwondo WT (+80 kg) Marat Mavlonov sicherten sich die Silbermedaillen.

Bronzemedaillen: Die Taekwondo-Kämpferin Svetlana Saidova (+67 kg) sowie im gemischten Teamwettbewerb Südkoreamit 4:2 besiegte Judo-Nationalmannschaft gewannen die Bronzemedaille.

Die Asienspiele enden offiziell am 4. Oktober, und am letzten Wettkampftag wird der finale Kampf um den vierten Platz ausgetragen.