Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya hat die usbekische Sportdelegation eine weitere bedeutende Auszeichnung errungen. Marat Mavlonov, Mitglied der nationalen Taekwondo-WT-Mannschaft, gewann die Silbermedaille.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, besiegte unser Schwergewichtler während des gesamten Turniers die besten Athleten des Kontinents und marschierte erfolgreich bis ins Finale.

Der Weg ins Finale und der intensive Kampf um Gold

Bei den Herren In der Gewichtsklasse über 80 kg zeigte Marat Mavlonov, der die Matte betrat, von den ersten Runden an eine brillante und souveräne Technik:

Der entscheidende Kampf: Im Finale, in dem über die Goldmedaille entschieden wurde, trat unser Landsmann gegen einen erfahrenen Vertreter der iranischen Nationalmannschaft an.

Ein harter Kampf: Am Ende eines kompromisslosen Duells, das reich an Schlägen und intensiven Angriffen war, setzte sich der gegnerische Athlet knapp durch und sicherte sich den Sieg.

Damit stieg Marat Mavlonov auf die zweite Stufe des Podiums der Asienspiele und steuerte eine wertvolle Silbermedaille zur Bilanz unserer Delegation bei.

Der bedeutende Beitrag unserer Taekwondo-Kämpferin Aichi-Nagoya

Mit diesem Ergebnis hat die usbekische Taekwondo-WT-Nationalmannschaft erneut ihre hohe Leistungsfähigkeit bei diesem Wettbewerb unter Beweis gestellt. Unsere Teammitglieder kämpfen bei Aichi-Nagoya 2026 weiterhin aktiv um Medaillen.