Gold für Takhmina Ikromova! Unsere Turnerin ist dreifache Asienspiele-Siegerin

Takhmina Ikromova, die Anführerin des usbekischen Nationalteams in der Rhythmischen Sportgymnastik, zeigte bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 in Japan eine herausragende Leistung. Unsere talentierte Athletin bewies ihre Überlegenheit im Einzel-Mehrkampf und sicherte unserem Land eine weitere Goldmedaille.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, beeindruckte Ikromova die Kampfrichter und Zuschauer bei ihren entscheidenden Finalauftritten mit einer fehlerfreien Darbietung.

112,950 Punkte: Überlegen gegenüber allen Konkurrentinnen

Unsere Landsfrau, die im Finale des Einzel-Mehrkampfs gegen die besten Turnerinnen des Kontinents antrat, stellte ihr Können, ihre Eleganz und ihre hohe technische Präzision unter Beweis:

Takhmina Ikromova erreichte nach Abschluss der Finalübungen insgesamt 112,950 Punkte und sammelte diese.

Dank dieses hervorragenden Ergebnisses ließ sie ihre Hauptkonkurrentinnen hinter sich, sicherte sich den obersten Platz auf dem Podium und wurde Asienspiele-Siegerin.

Historischer Erfolg – dreifache Asienspiele-Siegerin

Dieser Sieg ist für Takhmina Ikromova nicht nur eine weitere Medaille, sondern ein bedeutender historischer Erfolg:

Es ist die dritte Goldmedaille unserer Athletin in der Geschichte der Asienspiele.

Damit festigte Takhmina Ikromova den ehrenvollen Titel einer dreifachen Asienspiele-Siegerin und bewies erneut ihre absolute Vormachtstellung in der Rhythmischen Sportgymnastik auf kontinentaler Ebene.

Diese Goldmedaille trug maßgeblich dazu bei, die Position der usbekischen Delegation im Medaillenspiegel weiter zu verbessern.