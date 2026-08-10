Usbekistans Ringer glänzen in China mit 9 Medaillen

Usbekistans Nationalmannschaft im Ringen hat ein internationales Turnier in China mit einem starken Ergebnis beendet. Gastgeber der Veranstaltung war Xi’an, das China–Central Asia Elite Wrestling Tournament bei dem usbekische Ringer insgesamt 9 Medaillen — 3 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen gewannen.

Besonders beeindruckend war, dass Vertreter Usbekistans in drei Gewichtsklassen den höchsten Podestplatz erreichten.

Drei Ringer wurden Champions

Die drei Goldmedaillen für Usbekistan gewannen Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev und Sherzod Poyonov.

In der Gewichtsklasse bis 50 kg Aktenge Keunimjayeva setzte sich gegen alle Konkurrentinnen durch und holte den Titel.

In der Klasse bis 74 kg Begijon Qo‘ldoshevund bis 97 kg Sherzod Poyonov beendeten das Turnier auf dem ersten Platz.

Damit gewann Usbekistans Nationalmannschaft in Xi’an drei Goldmedaillen.

Zwei weitere Athleten erreichten das Finale

In der Gewichtsklasse bis 65 kg Sanjarbek Rustambekov erreichte erfolgreich das Finale und gewann die Silbermedaille.

Im Schwergewicht bis 125 kg Namoz Abdurashidov erreichte ebenfalls den entscheidenden Kampf und beendete das Turnier auf dem zweiten Platz.

Diese Ergebnisse erhöhten Usbekistans Gesamtzahl der Medaillen weiter.

Vier Bronzemedaillen gingen ebenfalls an Usbekistan

Vertreter der Nationalmannschaft erreichten in vier weiteren Gewichtsklassen das Podium. Bis 57 kg gewann Nodirbek Jumanazarovbis 74 kg Muhammadrasul Qo‘ldoshevbis 86 kg Bobur Islomov und bis 125 kg Sardorbek Xolmatov Bronzemedaillen.

Interessanterweise waren in den Gewichtsklassen bis 74 kg und bis 125 kg mehrere Vertreter Usbekistans unter den Medaillengewinnern.

UsbekistansErgebnis in Xi’an

Die endgültige Bilanz der Nationalmannschaft:

Gold — 3: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

Silber — 2: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

Bronze — 4: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Gesamt — 9 Medaillen.

Ein starkes Ergebnis beim internationalen Turnier

Das China–Central Asia Elite Wrestling Tournament war für Usbekistans Ringer eine weitere internationale Bewährungsprobe. Neun Medaillen zeigen ihre Konkurrenzfähigkeit in verschiedenen Gewichtsklassen.

Besonders wichtig ist, dass Usbekistans Vertreter nicht nur die Medaillenbilanz verbesserten, sondern auch in drei Gewichtsklassen den Titel gewannen.

Das Turnier in Xi’an ist beendet, doch die Rückkehr der usbekischen Ringer mit drei Goldmedaillen ist ein positives Zeichen vor den nächsten internationalen Wettbewerben.

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