Sherzod Poyonov gewinnt Silber bei den Asienspielen

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Sherzod Poyonov gewinnt Silber bei den Asienspielen

Bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 konnte die usbekische Delegation eine weitere Medaille verbuchen. Unser Mitglied der Nationalmannschaft im Freistilringen, Sherzod Poyonov, beendete den Wettbewerb in der Gewichtsklasse bis 97 kg mit einer Silbermedaille.

Im entscheidenden Finale trat unser Landsmann gegen einen Vertreter aus dem Iran an. In einem hart umkämpften Duell um Gold musste sich Poyonov seinem Gegner geschlagen geben und wurde Zweitplatzierter der Asienspiele.

Kampf um Gold im Finale

Sherzod Poyonov vertrat bei den Aichi–Nagoya-2026 die Ehre Usbekistans in der Gewichtsklasse bis 97 kg.

Nachdem unser Landsmann erfolgreich bis in die entscheidende Phase des Wettbewerbs vorgedrungen war, maß er sich im Finale mit dem iranischen Athleten.

Im Kampf um den Titel hatte jedoch der Gegner die Oberhand.

Das Ergebnis: Silber für Sherzod Poyonov.

Obwohl Poyonov das letzte Duell um die Goldmedaille verlor, beendete er die Asienspiele auf dem zweiten Platz des Podiums.

Die nächste Medaille für die usbekische Delegation

Die Silbermedaille von Sherzod Poyonov ist ein weiterer wertvoller Zuwachs für den Medaillenspiegel der usbekischen Delegation bei den Aichi–Nagoya-2026.

Das Freistilringen zählt zu den wichtigsten Sportarten, in denen Vertreter unseres Landes bei den Asienspielen um Medaillen kämpfen.

Diesmal erreichte unser Athlet in der Gewichtsklasse bis 97 kg das Finale und steuerte eine Silbermedaille für Usbekistan bei.

Zweiter Platz auf dem Podium

Damit erzielte Sherzod Poyonov bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 das zweitbeste Ergebnis in seiner Gewichtsklasse.

Auch wenn die Goldmedaille knapp verpasst wurde, unterstreicht der Finaleinzug die starke Leistung des usbekischen Ringers im Wettbewerb.

Poyonovs Silbermedaille wurde nun offiziell als weitere Auszeichnung für die usbekische Delegation bei den Aichi–Nagoya-2026 registriert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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