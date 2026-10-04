Argentinien besiegt Burkina Faso mit 7:0

Die argentinische Nationalmannschaft hat Burkina Faso in einem internationalen Freundschaftsspiel mit 7:0 besiegt. Bei der Begegnung im Estadio Monumental in Buenos Aires übernahmen die argentinischen Spieler von Beginn an die Kontrolle. Das Team erzielte bereits in der ersten Halbzeit fünf Tore und legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach.

Der Torreigen wurde bereits in der 4. Minute eröffnet. Lautaro Martínez verwandelte einen Elfmeter und brachte Argentinien in Führung. In der 8. Minute unterlief dem Spieler von Burkina Faso, Moumouni Diallo, ein Eigentor.

In der 12. Minute erzielte Gianluca Prestianni das dritte Tor für Argentinien. In der 35. Minute erhöhte Nico Paz auf 4:0. Nur eine Minute später trug sich auch Julián Álvarez in die Torschützenliste ein.

Auch in der zweiten Halbzeit setzte Argentinien seine Offensivbemühungen fort. In der 57. Minute traf Franco Mastantuono. In der Nachspielzeit, in der 90.+3. Minute, erzielte Giuliano Simeone das siebte Tor für die argentinische Nationalmannschaft.

Die Spielstatistik unterstrich die deutliche Überlegenheit Argentiniens. Argentinien gab 28 Schüsse ab, von denen 16 auf das Tor gingen. Burkina Faso kam auf lediglich 3 Schüsse, von denen nur einer das Ziel fand.

Beim Ballbesitz verzeichnete Argentinien 75 Prozent, während Burkina Faso auf 25 Prozent kam. Argentinien beging 9 Fouls, bei Burkina Faso wurden 5 Fouls gezählt. Das Verhältnis bei den Gelben Karten betrug 0:1, Rote Karten gab es keine.

Die Anzahl der Abseitsstellungen lag bei 1 für Argentinien und 0 für Burkina Faso. Bei den Eckbällen dominierte Argentinien mit 7:1.