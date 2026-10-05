Lionel Messi bereitet sich auf sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft vor

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Lionel Messi bereitet sich auf sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft vor

Wie Goal.com berichtet, hat sich Lionel Messi im Trainingslager der argentinischen Nationalmannschaft an der Ezeiza-Basis in Buenos Aires eingefunden und mit der Vorbereitung auf das historische Abschiedsspiel am Dienstag gegen Benin begonnen. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner bereitet sich darauf vor, das Trikot der 'Albiceleste' ein letztes Mal zu tragen, um seine glorreiche 21-jährige internationale Karriere gebührend zu beenden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es heißt, der 39-jährige Stürmer sei am Sonntag im Quartier in Ezeiza eingetroffen und habe das Training vor dem feierlichen Spiel im Monumental-Stadion aufgenommen. Das Team unter der Leitung von Lionel Scaloni ist in bester Stimmung, nachdem es zuvor deutliche Siege gegen Bolivien (4:0) und Burkina Faso (7:0) eingefahren hatte. Am Sonntagabend versammelte sich die Mannschaft zu einem traditionellen Asado-Grillfest.

Ein würdiger Abschluss einer historischen Karriere

Der Stürmer wird vor dem Duell am Dienstag als absoluter Rekordhalter mit 207 Länderspielen und 125 Toren auflaufen. Diese monumentale Leistung wird durch den Gewinn der Weltmeisterschaft, zwei Copa América-Titel und den Finalissima-Sieg noch wertvoller. Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbandes, erklärte zur Organisation des Events vor 85.000 Zuschauern: „Wir haben uns entschieden, dem besten Spieler der Welt, unserem Symbol und Kapitän Lionel Andrés Messi, einen würdigen Abschied in seiner Heimat zu bereiten.“

Der Abend im River Plate-Stadion ist als echtes Heimfest geplant. Es wird erwartet, dass die Leistungsträger Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul und Nicolás Otamendi gemeinsam mit der legendären Nummer zehn auflaufen. Auch Leandro Paredes wird seinen Teamkollegen von der Tribüne aus unterstützen, trotz seiner von der FIFA verhängten 10-Spiele-Sperre nach dem WM-Finale 2026. Die Feierlichkeiten werden jedoch ohne die Katar-Weltmeister Paulo Dybala und Nahuel Molina stattfinden, da ihr Verein Roma ihnen die Reise nicht gestattete.

Sondertrikot und Zukunftspläne

Für das Abschiedsspiel gegen Benin wird die argentinische Nationalmannschaft in einem speziellen Einmaltrikot auflaufen, das die Sonne von Mai und Lorbeerblätter um die legendäre Nummer zehn zeigt. Nach dem Spiel in der Hauptstadt wird sich Messi wieder auf seine Einsätze für Inter Miami konzentrieren. Sein aktueller Vertrag beim Verein läuft bis zum Ende der MLS-Saison 2028.

Für Cheftrainer Lionel Scaloni liegt der Fokus nun darauf, die nächste Generation zu integrieren und den Kader für den kommenden Turnierzyklus zu verjüngen. Während die Ära Messi zu Ende geht, schlägt der argentinische Fußball ein neues Kapitel auf.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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