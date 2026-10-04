Emmanuel Eboue möchte Yaya Toure als Trainer in der Premier League sehen

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Emmanuel Eboue möchte Yaya Toure als Trainer in der Premier League sehen

Der ehemalige Arsenal-Verteidiger Emmanuel Eboue hat seine feste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass sein früherer Nationalmannschaftskollege Yaya Toure in Zukunft als Cheftrainer in die Premier League zurückkehren wird. Er glaubt, dass die Legende von Manchester City über alle notwendigen Qualitäten verfügt, um der erste ivorische Cheftrainer zu werden, der in einer der wettbewerbsfähigsten Ligen der Welt arbeitet. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview mit LiveFootballTickets betonte Eboue, dass er die Schritte seines Landsmannes in der Trainerkarriere genau verfolge. Eboue machte kein Geheimnis daraus, dass er regelmäßig mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler in Kontakt steht und von dessen Hingabe zum Beruf sowie seiner positiven Entwicklung im Trainerbereich beeindruckt ist. Er betonte zudem, dass solche Erfolge im gesamten Volk der Elfenbeinküste großen Stolz hervorrufen.

Der Weg der Erfahrung und das europäische Kapitel

Nachdem Yaya Toure seine UEFA-Pro-Lizenz erhalten hatte, ging er kein Risiko ein, indem er sofort nach großen Posten strebte. Stattdessen wählte er den Weg, schrittweise Erfahrungen zu sammeln. Er arbeitete als Assistenztrainer bei Olimpik Donezk in der Ukraine, Achmat Grosny in Russland und Standard Lüttich in Belgien. Zudem leistete er von 2022 bis 2023 effektive Arbeit in der Akademie von Tottenham und verbesserte seine Fähigkeiten in der Arbeit mit jungen Spielern.

Dieser schrittweise Entwicklungsprozess ebnete ihm schließlich den Weg, als Co-Trainer von Roberto Mancini bei der saudi-arabischen Nationalmannschaft zu arbeiten. Diese reiche internationale Erfahrung verlieh ihm das taktische Potenzial, das für die eigenständige Führung einer Mannschaft erforderlich ist, und ermöglichte ihm einen mutigen Schritt in die Welt des Profitrainings.

Historischer Schritt in der Champions League

Wie Goal.com berichtet, schrieb Yaya Toure, der einen Vertrag bis Juni 2029 beim Klub aus Bratislava unterschrieb, im August Geschichte als erster afrikanischer Trainer, der eine Mannschaft in der Hauptphase der Champions League betreute. Die deutliche 6:1-Niederlage gegen den amtierenden Meister Paris Saint-Germain am ersten Spieltag des Turniers war eine ernste Prüfung für ihn.

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona hält jedoch an seinem offensiven 4-3-3-System fest und geht seinen Weg weiter. Aktuell besteht seine Hauptaufgabe darin, die Konstanz in der heimischen Liga mit den Anforderungen auf europäischem Spitzenniveau in Einklang zu bringen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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