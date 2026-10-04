Miralem Pjanić: Die schmerzhafte Niederlage in Cardiff und das Geheimnis der Freistöße von Cristiano Ronaldo

Der berühmte bosnische Mittelfeldspieler Miralem Pjanić, der am Festival dello Sport in Trient teilnahm, teilte interessante Erinnerungen an seine reiche Fußballkarriere, insbesondere an seine glanzvolle Zeit beim italienischen Klub Juventus. Der Spieler, der während seiner Karriere für Roma, Juventus und andere führende Mannschaften spielte, betonte, dass er sich unter Massimiliano Allegri voll entfalten konnte und der Trainer einen großen Einfluss auf seine Karriere hatte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Eine schmerzhafte Erinnerung in Cardiff und eine starke Mannschaft

Berichten von IXBT.com und anderen Sportquellen zufolge erinnert sich Pjanić noch immer mit Schmerz an das Champions-League-Finale in Cardiff. Er gab zu, dass der kraftvolle Schuss, den er aufs Tor abgab und der von Torhüter Keylor Navas pariert wurde, ihn bis heute in seinen Träumen verfolgt. Seiner Meinung nach spiegelt das 4:1-Endergebnis nicht das wahre Geschehen auf dem Platz wider; das Spiel hätte nicht mit einem so hohen Unterschied enden dürfen.

Dennoch hatte Juventus damals einen sehr starken Kader, der in der Lage war, zu gewinnen. Miralem erinnerte sich an sein Bedauern, dass er während seiner Zeit beim römischen Klub keinen Titel gewann, da das damals furchterregende Juventus ihnen im Weg stand. Nach seinem Wechsel nach Turin war er erneut davon überzeugt, wie hoch das Potenzial und der Wille der Mannschaft waren.

Der Vergleich zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Pjanić würdigte besonders, dass er das Glück hatte, während seiner Karriere an der Seite der größten Fußballer der Welt zu spielen, wobei Lionel Messi und Cristiano Ronaldo einen besonderen Platz einnehmen. Auf die Frage, wen er zwischen den beiden „Außerirdischen“ wählen würde, antwortete der Spieler: „Ich wähle Leo. Seine Klasse und sein Können sind unbeschreiblich. Er ist ein Mensch mit einer göttlichen Gabe, der komplexe Dinge sehr einfach aussehen ließ.“

Gleichzeitig betonte er, dass auch Cristiano Ronaldo ein einzigartiger Spieler sei, und merkte an, dass die Mannschaft automatisch mit 1:0 führt, sobald er den Platz betritt. Er stellte fest, dass der unendliche Torhunger und der eiserne Wille des portugiesischen Stürmers so stark seien, dass sie in Schulen gelehrt werden könnten, und dass sein Lebensweg ein Beispiel dafür sei, niemals aufzugeben.

Cristiano Ronaldo und der Freistoß-Trick

Pjanić erzählte auch eine interessante Geschichte darüber, wie er mit Cristiano Ronaldo bei Freistößen konkurrierte, einer seiner Lieblingsbeschäftigungen. Es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, den portugiesischen Star von seinem Vorhaben abzubringen, wenn er einen Freistoß selbst ausführen wollte.

Um dem für seine präzisen Freistöße bekannten bosnischen Mittelfeldspieler eine Chance zu geben, musste Cheftrainer Massimiliano Allegri einen einzigartigen Trick anwenden. „Wenn im Spiel ein Freistoß zugesprochen wurde und Ronaldo ihn schießen wollte, schickte Allegri sofort die Physiotherapeuten von der Bank auf das Spielfeld. Infolgedessen musste Ronaldo das Feld verlassen, und ich nutzte diese günstige Gelegenheit für den Schuss. Genau das passierte im Spiel gegen Napoli, und ich habe getroffen, also danke ich Max“, erinnert sich Pjanić.