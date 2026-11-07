Der größte Torjäger oder der größte Spieler? Werner erklärt den Unterschied zwischen Ronaldo und Messi

Der Stürmer der deutschen Nationalmannschaft Timo Werner hat sich zu der langjährigen Debatte im Weltfußball geäußert – Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. In einem Interview mit The Touchline verglich er die einzigartigen Qualitäten beider Genies auf dem Platz und hob ihre spezifischen Stärken hervor.

Werner betonte, dass diese beiden Stars grundlegend unterschiedliche, aber gleichermaßen geniale Eigenschaften besitzen.

„Ronaldo ist der größte Torjäger, Messi der größte Fußballer“: Werners Einschätzung

Der deutsche Stürmer unterschied die Aufgaben und die Ausführungskunst der beiden Legenden wie folgt:

Entscheidende Momente und Coolness: „Ronaldo ist der größte Torjäger in der Geschichte des Fußballs. Messi hingegen ist der größte Fußballer, der jemals ein Spielfeld betreten hat. Wenn ich einen Spieler brauche, der in der 90. Minute einen entscheidenden Elfmeter eiskalt verwandelt, vertraue ich zweifellos auf Ronaldo“, sagte Werner.

Magisches Dribbling und reines Talent: „Damit will ich nicht sagen, dass Ronaldo dazu nicht fähig wäre. Aber wenn man sehen will, wie ein Spieler zehn Gegner nacheinander ausdribbelt und den Ball in den Winkel schlenzt, dann muss man sich für Messi entscheiden“, schloss der Stürmer.

Das Ende einer großen Ära auf internationaler Bühne

Die Karriere dieser beiden Stars auf Ebene der Nationalmannschaften ist bereits in die Geschichtsbücher eingegangen:

Ronaldos Abschied: Der 41-jährige Cristiano Ronaldo hat kürzlich sein legendäres Kapitel in der portugiesischen Nationalmannschaft mit 234 Länderspielen und 146 Toren offiziell beendet.

Messis Entscheidung: Der 39-jährige Lionel Messi, der Argentinien zum Weltmeistertitel führte, hatte seine internationale Karriere bereits kurz vor Ronaldo beendet.

Obwohl beide Spieler auf Vereinsebene weiterhin aktiv sind, werden ihr Erbe in den Nationalteams und die Debatte darüber, wer in der Geschichte der Größere ist, noch lange im Fokus der Fußballwelt bleiben.