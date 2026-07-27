Douglas Costa spricht über gemeinsame Zeit mit Cristiano Ronaldo

Laut Tuttosport hat sich der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Costa lobend über seine gemeinsame Zeit mit Cristiano Ronaldo bei Juventus und die Rolle des portugiesischen Superstars im Team geäußert. Der Fußballer, der mehrere erfolgreiche Saisonen bei dem Turiner Klub verbrachte, teilte interessante Einblicke in das professionelle Niveau des fünffachen Ballon-d'Or-Gewinners auf dem Platz und seine fröhliche Art in der Kabine. Seinen Worten zufolge war es ein echtes Glück, in derselben Mannschaft wie der torgefährlichste Spieler der Weltfußballgeschichte zu spielen, berichtet Goal.com .

Als Douglas Costa über seinen Wechsel nach Turin und Ronaldos Einfluss auf die Mannschaft sprach, hob er besonders hervor, wie sehr Cristiano die Spiele vereinfachte. "Etwa 15 Jahre lang war er immer eine Garantie für Tore," beschrieb der brasilianische Flügelspieler seinen ehemaligen Teamkollegen. Costa betonte, dass es ein großes Glück war, den Platz mit Ronaldo zu teilen, da der portugiesische Spieler ein Profi ist, der im richtigen Moment Spaß versteht, sich während des Spiels jedoch in eine wahre Maschine verwandelt.

Details des Wechsels nach Turin und Allegris Lehren

Der 33-jährige Douglas Costa, der 2017 von Bayern München nach Italien wechselte, teilte auch Erinnerungen daran, wie der Transfer zustande kam. Er erinnerte sich, dass die Verhandlungen schnell verliefen, da er erkannte, dass er unter Cheftrainer Carlo Ancelotti zu dem Zeitpunkt weniger Einsatzmöglichkeiten haben würde. Die Juventus-Führungskräfte Agnelli und Paratici arbeiteten aktiv an seinem Transfer. Zudem spielte Alex Sandro eine wichtige Rolle bei seiner Einladung zum Turiner Klub, da auch Inter Mailand Interesse an dem Spieler zeigte.

Der Anpassungsprozess an den italienischen Fußball verlief für Douglas Costa nicht sofort. Unter Massimiliano Allegri saß er zunächst auf der Bank, aber als er begann, die Anforderungen des italienischen Trainers zu verstehen, eroberte er sich einen Platz in der Startelf. "Allegri hat mir immer erklärt, dass ich wachsam sein und keine Sekunde nachlassen darf," sagt Costa. Er räumte ein, dass dieser Ansatz des Trainers von unschätzbarem Wert für die Veränderung der Weltsicht und Mentalität des Spielers war.