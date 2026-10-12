Ronaldo bezeichnet sich selbst als den „besten Spieler“ der Fußballgeschichte

Der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo erklärte, dass er sich selbst für den besten Spieler aller Zeiten hält. Er äußerte sich dazu in einem Gespräch mit dem Journalisten und Freund Edu Aguirre. Das Interview wurde auf dem Fernsehsender CNN Portugal ausgestrahlt.

Während des Gesprächs sprach Ronaldo über seine Karriere, seine Erfolge und Lionel Messi sowie über ihre langjährige Rivalität.

„Ich bin der beste Fußballer aller Zeiten. Punkt. Die Zahlen sprechen für sich. Ich kenne niemanden, der besser ist als ich. Die Geschichte ist bereits geschrieben. Selbst wenn ich meine Karriere heute beenden würde, würde ich nichts bereuen“, sagte der portugiesische Stürmer.

Über seine Lionel Messi Rivalität sprechend, betonte er, dass dieser Wettbewerb beide Spieler dazu angespornt habe, noch höhere Leistungen zu erzielen.

„Einer hat den anderen immer motiviert. Es ist wie die Rivalität zwischen Alain Prost und Ayrton Senna in der Formel 1“, sagte Ronaldo.

Der Fußballer betonte zudem, dass er trotz seines Alters weiterhin Tore schießt und diese Leistungen seiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt werden.

Die Rivalität zwischen Ronaldo und Messi war über viele Jahre eines der meistdiskutierten Themen im Weltfußball. Das Duell der beiden Superstars bleibt durch ihre Erfolge auf Klub- und Nationalmannschaftsebene, ihre Rekorde sowie den Kampf um individuelle Auszeichnungen in Erinnerung.