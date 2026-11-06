Das größte Duell der Geschichte: Ronaldo übertrifft Messi bei den Länderspielrekorden
Anerkannt als die größte Rivalität in der Geschichte des Weltfußballs, Cristiano Ronaldo und das Duell mit Lionel Messi auf internationaler Bühne ist offiziell beendet. In einer Zeit, in der sich beide Stars von ihren Nationalmannschaften verabschiedet haben, hat der portugiesische Torjäger seinen absoluten Vorsprung bei den Länderspieltoren und Einsätzen gegenüber seinem argentinischen Rivalen für immer zementiert.
Nachdem beide Genies beschlossen haben, ihr Land nicht mehr zu vertreten, wurde ihr langjähriges historisches Rennen mit den endgültigen Zahlen besiegelt.
Absolute Rekorde und ein Vorsprung von 20 Toren
Cristiano Ronaldo hat die besten Statistiken in der Geschichte des internationalen Fußballs für sich verbucht:
Anzahl der Tore: Der 41-jährige Ronaldo erzielte für die portugiesische Nationalmannschaft insgesamt 146 Tore. Lionel Messi verbuchte für Argentinien 126 Tore auf seinem Konto – Ronaldo übertraf seinen Rivalen um satte 20 Tore; Weltrekord bei den Einsätzen:
Ronaldo absolvierte insgesamt 234 Länderspiele im Nationaltrikot und stellte damit einen unerreichten Weltrekord im Sport auf. Messi lief in 208 Partien für die „Albiceleste“ auf. Wie verlief der Abschied der beiden Legenden?
Der Herbst 2026 war für beide Legenden die Saison des Abschieds von der Nationalmannschaft:
Ronaldos Schlusspunkt:
Der portugiesische Torjäger gab am 5. November offiziell seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt und beendete damit seine beispiellose 23-jährige internationale Karriere. Sein letztes Spiel im Nationaltrikot fand am 24. September gegen Wales statt. Ronaldo setzt seine Karriere beim saudi-arabischen Verein Al-Nassr fort. Messis Benefiz:
Lionel Messi kündigte seinen Abschied am 31. August an und bestritt am 6. Oktober in Buenos Aires gegen Benin sein letztes offizielles Länderspiel. Er verabschiedete sich glanzvoll mit einem verwandelten Elfmeter und zwei Vorlagen beim 3:0-Sieg. Lionel Messi 31 avgustda xayrlashuv haqida e’lon qilgan bo‘lsa, 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresda Beninga qarshi o‘zining so‘nggi rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi. U 3:0 hisobidagi g‘alabada bitta penaltidan gol urib, yana ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasi bilan chiroyli xayrlashdi.
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