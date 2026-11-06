Das größte Duell der Geschichte: Ronaldo übertrifft Messi bei den Länderspielrekorden

Anerkannt als die größte Rivalität in der Geschichte des Weltfußballs, Cristiano Ronaldo und das Duell mit Lionel Messi auf internationaler Bühne ist offiziell beendet. In einer Zeit, in der sich beide Stars von ihren Nationalmannschaften verabschiedet haben, hat der portugiesische Torjäger seinen absoluten Vorsprung bei den Länderspieltoren und Einsätzen gegenüber seinem argentinischen Rivalen für immer zementiert.

Nachdem beide Genies beschlossen haben, ihr Land nicht mehr zu vertreten, wurde ihr langjähriges historisches Rennen mit den endgültigen Zahlen besiegelt.

Absolute Rekorde und ein Vorsprung von 20 Toren

Cristiano Ronaldo hat die besten Statistiken in der Geschichte des internationalen Fußballs für sich verbucht:

Anzahl der Tore: Der 41-jährige Ronaldo erzielte für die portugiesische Nationalmannschaft insgesamt 146 Tore. Lionel Messi verbuchte für Argentinien 126 Tore auf seinem Konto – Ronaldo übertraf seinen Rivalen um satte 20 Tore; Weltrekord bei den Einsätzen:

Ronaldo absolvierte insgesamt 234 Länderspiele im Nationaltrikot und stellte damit einen unerreichten Weltrekord im Sport auf. Messi lief in 208 Partien für die „Albiceleste“ auf. Wie verlief der Abschied der beiden Legenden?

Der Herbst 2026 war für beide Legenden die Saison des Abschieds von der Nationalmannschaft:

Ronaldos Schlusspunkt: