Ronaldos Kommentar zu Messi erreicht 5,8 Millionen Likes

Der Kommentar von Cristiano Ronaldo Lionel Messi unter einem Instagram-Beitrag hat 5,8 Millionen Likes gesammelt. In dem Kommentar würdigte Ronaldo den Sieg von Messi bei der Weltmeisterschaft mit der argentinischen Nationalmannschaft und drückte seinen Respekt aus.

Ronaldos kurzer Kommentar erfreute sich bei Millionen von Instagram-Nutzern großer Beliebtheit. Infolgedessen wurde dieser Kommentar zu einem der meistbeachteten Beiträge der Fußballer in den sozialen Medien.

Auch Messis Beitrag über Ronaldo verzeichnet hohe Zahlen. Dieser Beitrag, den Messi anlässlich von Ronaldos Geburtstag auf Instagram veröffentlichte, erhielt über 7,3 Millionen Likes.

In beiden Fällen spiegelt sich das Interesse der Fußballfans an der Beziehung zwischen Messi und Ronaldo in den Instagram-Statistiken wider.