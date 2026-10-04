Die Führung von Real Madrid erkennt die zentrale Rolle eines ihrer größten Stars, Jude Bellingham,an und beschleunigt den Prozess zur Unterzeichnung eines neuen Vertrags. Der spanische Gigant hat es sich zum Hauptziel gesetzt, den englischen Mittelfeldspieler noch viele Jahre im Santiago Bernabéu zu halten.

Laut einem Bericht einer der führenden Fußballquellen, TEAMtalk, sind die Parteien in den Verhandlungen deutlich vorangekommen und stehen kurz vor dem Abschluss. Der Madrider Klub plant, bis Ende des Jahres alle offiziellen Dokumente mit Bellingham zu unterzeichnen und die neue Vereinbarung bekannt zu geben.

30 Millionen Euro pro Jahr: Massive Gehaltserhöhung

Die finanziellen Bedingungen des neuen Vertrags dürften nicht nur für den Madrider Klub, sondern für den gesamten europäischen Fußball rekordverdächtig sein:

Gehaltserhöhung: Den Quellen zufolge hat sich Real bereit erklärt, das Jahresgehalt des Spielers von 20 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro anzuheben;

Langfristiger Plan: Der neue Arbeitsvertrag soll mindestens bis zum Sommer 2031 laufen (die genaue Laufzeit wird bei Vertragsabschluss bekannt gegeben);

Status im Verein: Dieser finanzielle Schritt festigt Bellinghams Position als einer der bestbezahlten Leistungsträger in der Hierarchie des Teams.

85 Torbeteiligungen in 148 Spielen

Jude Bellinghams Statistiken im Trikot von Real Madrid unterstreichen eindrucksvoll, welch bedeutender Transfer er für den Verein war:

148 offizielle Spiele: Der Spieler war in fast allen wichtigen Begegnungen der Mannschaft eine tragende Säule;

49 Tore: Trotz seiner Rolle als Mittelfeldspieler zeigt er eine Torausbeute auf Stürmerniveau;

36 Torvorlagen: Er ist führend darin, seine Teamkollegen in aussichtsreiche Positionen zu bringen.

Der 23-jährige englische Star, der insgesamt 85 Torbeteiligungen vorweisen kann, gilt als zentrale Figur in Florentino Pérez' Zukunftsprojekt, und der neue Vertrag bildet das Fundament für diesen Plan.