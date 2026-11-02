Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Real Madrid hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Königlichen erreicht. Der 22-jährige englische Star hat mit seinem Treffer für die Madrilenen die Torbilanz seines Kindheitsidols, der Fußballlegende und Real-Ikone Zinédine Zidane, übertroffen.

Beim 3:0-Auswärtssieg der Mannschaft von José Mourinho gegen Racing am 11. Spieltag der La Liga trug sich Bellingham in der 22. Minute in die Torschützenliste ein und leistete einen entscheidenden Beitrag zum souveränen Erfolg. Für den englischen Mittelfeldspieler war dieser präzise Treffer im Trikot von Real das Jubiläum von 50 Toren .

Der neue Rekord nach Zidane: Zahlen und Vergleiche

Madrid Zone Berichten zufolge hat Bellingham die berühmte französische Legende nicht nur überholt, sondern dies auch in deutlich weniger Spielen geschafft, was eine beeindruckende Effizienz unterstreicht:

Die Bilanz von Zinédine Zidane: Die französische Fußballlegende verteidigte zwischen 2001 und 2006 die Farben der Königlichen und erzielte in allen Wettbewerben insgesamt 49 Tore in 227 Spielen ;

Die Schnelligkeit von Jude Bellingham: Bellingham, der im Sommer 2023 nach Madrid wechselte, benötigte nur 154 Spiele , um Zidanes Marke zu übertreffen. Mit nunmehr 50 Toren hat er sich fest in der Riege der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Vereinsgeschichte etabliert.

Führungsrolle unter Mourinho und Titelrennen

Unter der Leitung von José Mourinho spielt Jude Bellingham mit neuer Kraft und Verantwortung. Er ist nicht nur beim Abschluss gefährlich, sondern entwickelt sich auch im Mittelfeld zu einer treibenden Kraft bei Pressing und Defensivarbeit.

Der 3:0-Sieg bei Racing war der sechste Erfolg in Folge für die Madrilenen und bringt das Team im Titelrennen der La Liga näher an den Tabellenführer FC Barcelona heran.