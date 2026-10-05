FIFA-Instruktoren: Experte mit internationaler Erfahrung übernimmt Schiedsrichterwesen in Usbekistan

Nach zahlreichen umstrittenen Situationen, kontroversen Entscheidungen und öffentlicher Kritik im Zusammenhang mit der Schiedsrichterleistung in der usbekischen Superliga kam es zu einem bedeutenden Personalwechsel in der Führung des usbekischen Schiedsrichterzentrums.

Anstelle von Ma’mur Saidqosimov, der die Organisation bisher leitete, wurde ein international hoch angesehener Experte, Farhod Abdullayev zum neuen Direktor ernannt. Es wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Leiter Saidqosimov weiterhin innerhalb des Zentrums tätig sein wird.

Details zur Ernennung und offizielle Bekanntgabe

Zuvor hatte der Pressedienst des usbekischen Schiedsrichterzentrums berichtet, dass Farhod Abdullayev hinzugezogen wurde, um das Schiedsrichterwesen im Land auf ein neues Niveau zu heben, die Professionalität der Schiedsrichter zu steigern und eine neue Generation auszubilden, die internationalen Standards entspricht. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Wechsel in der Führungsebene jedoch noch nicht vollständig kommuniziert.

Kurz darauf bestätigte Farhod Abdullayev über seine offiziellen Social-Media-Kanäle offiziell, dass er das Amt des Direktors des usbekischen Schiedsrichterzentrums angetreten hat.

Experte für Weltmeisterschaften: Wer ist Farhod Abdullayev?

Die Erfahrung und berufliche Laufbahn des neuen Leiters wecken große Hoffnungen für die Reform des usbekischen Schiedsrichterwesens:

Mitglied des WM-Panels: Er war effektiv im Expertenpanel für die Ausbildung von Schiedsrichtern für die FIFA Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026 tätig;

Globaler Ausbilderstatus: Seit 2011 hat er über 170 offizielle Schulungen und Seminare der FIFA und der AFC in mehr als 50 Ländern weltweit geleitet;

30 Jahre umfassende Erfahrung: Abdullayev, der über mehr als 30 Jahre praktische und theoretische Erfahrung im Bereich der Fußballschiedsrichterei verfügt, leitete in den letzten Jahren Saudi-Arabien die Schiedsrichterabteilung.

Anforderungen für eine neue Ära im Schiedsrichterwesen

Zur Information: Zuvor standen erfahrene Experten wie Erkin Baxtiyorov und Laziz Qo‘chqorov in verschiedenen Jahren an der Spitze des usbekischen Schiedsrichterzentrums.

In einer Zeit, in der der Druck und die Debatten um Schiedsrichterentscheidungen in der heimischen Liga zunehmen, wird die Übernahme der Leitung durch den internationalen Experten Farhod Abdullayev als entscheidender Schritt zur Perfektionierung des VAR-Systems und zur Gewährleistung transparenter Schiedsrichterleistungen angesehen.