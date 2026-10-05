Schwergewichts-Kracher: Alex Pereira trifft auf Sergei Pavlovich

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Schwergewichts-Kracher: Alex Pereira trifft auf Sergei Pavlovich

In der Welt der UFC wurde der nächste von Fans lang ersehnte Mega-Fight offiziell bestätigt. Der ehemalige Champion in zwei Gewichtsklassen, das brasilianische Phänomen Alex Pereira wird seinen nächsten Kampf gegen den gefährlichen russischen Knockout-Künstler und Nummer 2 der Schwergewichts-Rangliste Sergei Pavlovichbestreiten.

Laut offiziellen Angaben der Promotion wurde das Duell zwischen den beiden schlagstarken Kämpfern für den 12. Dezember als Co-Main Event des nummerierten Turniers UFC 335 in Las Vegas, USA, angesetzt.

Obwohl es kein Titelkampf ist, hat die UFC-Führung aufgrund des Status als Anwärterduell und der hohen Bedeutung die Dauer auf volle

5 Runden festgelegt: Kampf der Positionen:

  • Der Sieger dieses Duells wird voraussichtlich zum offiziellen Herausforderer für den Schwergewichts-Gürtel ernannt. Knockout-Garantie:

  • Beide Kämpfer besitzen eine der härtesten Schlagkräfte in der Geschichte des Kampfsports, weshalb ein vorzeitiges Ende des Kampfes sehr wahrscheinlich ist. Zustand und Statistik der Kämpfer

Beide Anwärter treten nach ihren letzten wichtigen Ergebnissen in das Octagon:

Sergei Pavlovich (21-3):

  • Der russische Schwergewichtsexperte stieg zuletzt beim Turnier UFC Fight Night 277 im Mai in das Octagon und bewies seine enorme Schlagkraft mit einem vorzeitigen Knockout-Sieg gegen den Brasilianer Tallison Teixeira. Alex Pereira (13-4):

  • «Poatan» verlor seinen letzten Kampf am 14. Juni gegen den ehemaligen Interims-Champion Ciryl Gane durch technischen Knockout. Für den brasilianischen Star ist dieser Kampf ein Schicksalsduell, um seinen Platz im Schwergewicht zurückzuerobern und wieder ins Titelrennen einzusteigen. Der Abend des 12. Dezembers in Las Vegas verspricht einer der heißesten Kämpfe des Jahres zu werden, der entscheiden wird, wer unter den Königen des Schwergewichts das Sagen hat.

Las-Vegasdagi 12 dekabr oqshomi og‘ir vazn qirollari qatorida kim yetakchi bo‘lishini hal qilib beradigan yilning eng qaynoq janglaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Alex PereiraSergei PavlovichUFC 335Las VegasMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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