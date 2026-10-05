Andres Iniesta äußert sich bewundernd über die Leistung von Lamine Yamal

Barcelona Die legendäre Mittelfeldikone Andres Iniesta hat den rasanten und brillanten Aufstieg des jungen Flügelspielers Lamine Yamal in dieser Saison hoch gelobt. Der erfahrene Ex-Profi, der einst den Durchbruch von Lionel Messi aus nächster Nähe miterlebte, betonte, dass die Leistungen des 19-jährigen Talents alles andere als gewöhnlich seien. Dies berichtete Goal.com berichtete .

Wie Mundo Deportivo berichtet, räumte Andres Iniesta ein, dass das aktuelle Niveau von Lamine Yamal im modernen Profifußball ein äußerst seltenes Phänomen sei. Seiner Meinung nach gäbe es deutlich mehr junge Spieler auf diesem Niveau, wenn solche Ergebnisse leicht zu erzielen wären.

Yamals beeindruckende Statistiken

Das junge Talent der Katalanen hat in dieser Saison bereits in der La Liga auf sich aufmerksam gemacht. In nur sieben Ligaspielen erzielte Lamine Yamal sieben Tore, wurde zu einem der wichtigsten Leistungsträger seines Teams und stellte seine phänomenale Stärke unter Beweis.

Andres Iniesta, der mit dem Verein große Erfolge feierte, hat seinerzeit den Aufstieg von Lionel Messi in die Welt des Profifußballs hautnah miterlebt. Daher versteht er den Prozess der Förderung junger Talente und deren schrittweise Entwicklung sehr gut.

Ambitionen und eine glänzende Zukunft

Iniesta achtete nicht nur auf Yamals Tore und Statistiken, sondern auch auf seine Einstellung zum Fußball und seine persönlichen Eigenschaften. Dem ehemaligen Mittelfeldspieler zufolge sind trotz des jungen Alters des Spielers sein enormer Ehrgeiz und seine Leichtigkeit auf dem Platz bewundernswert.

"Das Schönste und Wichtigste an alldem ist sein großer Ehrgeiz, seine unbeschwerte Herangehensweise an das Spiel und vor allem die Tatsache, dass eine noch glorreichere Zukunft vor ihm liegt.", fügte Andres Iniesta hinzu.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das Eigengewächs des FC Barcelona, Lamine Yamal, geschafft hat, bereits zu Beginn seiner Profikarriere nicht nur die Fans, sondern auch die Legenden des Vereins von sich zu überzeugen. Wie glänzend seine Zukunft sein wird, wird sich mit der Zeit zeigen.