Was sagte Hansi Flick über den Zustand von Lamine Yamal?

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Was sagte Hansi Flick über den Zustand von Lamine Yamal?

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick äußerte sich zum körperlichen und geistigen Zustand des jungen Talents Lamine Yamal und versuchte, die Fans zu beruhigen. Laut Goal.com zeigte sich der deutsche Trainer zuversichtlich, dass der Spieler, der eine schwierige Phase durchlebte, allmählich wieder zu seiner Bestform zurückfindet. Dies berichtet Goal.com .

Der anspruchsvolle Spielplan zu Saisonbeginn und die Folgen einer Verletzung im April sind an Yamal nicht spurlos vorübergegangen. Dennoch blickt der Trainerstab optimistisch in die Zukunft des Spielers und betont, dass sich seine Entwicklungsdynamik positiv verändert.

Der Genesungsprozess und die körperliche Verfassung des Spielers

Hansi Flick sprach auf der Pressekonferenz vor dem La-Liga-Spiel gegen Rayo Vallecano über die Situation von Lamine Yamal. Seinen Worten zufolge war es für den Spieler nicht einfach, nach einer schweren Verletzung bei der Weltmeisterschaft aufzulaufen und nach einem kurzen Urlaub sofort in die Startelf zurückzukehren.

Trotzdem absolvierte Yamal im letzten Spiel gegen Athletic Bilbao volle 90 Minuten. Der Trainer betonte, dass dies ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der körperlichen Verfassung des jungen Spielers war.

Mentale Ausgeglichenheit und Kreativität auf dem Platz

Yamals leichtes Formtief nach dem ersten Spieltag war Experten nicht entgangen und hatte für Diskussionen gesorgt. Nach Flicks Ansicht hat sich die Stimmung im Training grundlegend gewandelt und der Spieler hat sein Lächeln zurückgewonnen.

Der deutsche Trainer betonte, dass der junge Spieler nicht nur körperlich, sondern auch mental unterstützt werden müsse. Die Führung von Barcelona und der Trainerstab ergreifen alle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass er während der gesamten Saison eine konstante Leistung zeigt und gleichzeitig seine kreative Freiheit bewahrt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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