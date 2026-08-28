Lamine Yamals Frustration über seine Auswechslung und die Hintergründe

Es wurde bekannt, dass der Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, aufgrund interner Vereinsentscheidungen und des möglichen Abgangs enger Freunde sehr unzufrieden ist. Trotz des überzeugenden Sieges zum Auftakt der neuen La-Liga-Saison sorgte das frustrierte Verhalten des 19-Jährigen bei seiner Auswechslung für hitzige Diskussionen in der spanischen Presse. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com verließ Yamal in der 65. Minute beim 5:0-Kantersieg gegen Elche das Spielfeld. Die Emotionen des Stürmers bei seiner Auswechslung blieben den Medien nicht verborgen. Josep Pedrerol, Moderator der bekannten spanischen TV-Sendung El Chiringuito, erklärte, dass die Vereinsführung den Vorfall ernst nehme und ein persönliches Gespräch mit dem Spieler führen werde.

Gründe für den Unmut und finanzielle Probleme

Nach Informationen der Zeitung SPORT betonte der Journalist Jota Jordi, dass die gedrückte Stimmung des jungen Spielers nicht allein mit der Auswechslung zusammenhänge. Lamine sei zutiefst besorgt, dass der katalanische Verein drei seiner engen Freunde verkaufen könnte, um die finanzielle Lage zu stabilisieren.

Insbesondere wird berichtet, dass Manchester United ernsthaftes Interesse an einem Transfer von Alejandro Balde zeigt. Auch Marc Casadó und Héctor Fort könnten den Verein verlassen. Laut Jota sind diese Spieler für Yamal nicht nur Teamkollegen, sondern wie Brüder, und ihr möglicher Abgang belastet den Spieler sehr.

Hansi Flicks Erklärung

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick reagierte unmittelbar vor dem Spiel gegen Athletic Bilbao auf die Gerüchte. Der deutsche Trainer erklärte den Unmut des Spielers mit dessen körperlicher Verfassung und medizinischen Gründen.

Flick sagte, Yamal habe vor dem Spiel über leichte Kopfschmerzen geklagt und sei nicht bei 100 Prozent seiner körperlichen Leistungsfähigkeit gewesen. Der Trainer betonte, es sei natürlich, dass der Spieler nach einer dreiwöchigen Pause und nur wenigen Trainingstagen noch nicht in optimaler Form sei.

Dennoch lobte der Cheftrainer den Beitrag des jungen Talents zum Spiel. Er würdigte Lamines Defensivarbeit, sein Pressing vor dem ersten Tor und seine Vorlage für Raphinha und fügte hinzu, dass seine Bedeutung für die Mannschaft enorm sei.