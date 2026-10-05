Aufstellungen von Frankreich und Italien bekannt: Wichtige Duelle in der Nations League

Die Spiele des 4. Spieltags der Nations League laufen. Um 23:45 Uhr Taschkenter Zeit beginnen zwei wichtige Partien in der Gruppe 1 der Liga A. Frankreich empfängt Belgien, während Italien auf die Türkei trifft. Die Startaufstellungen für beide Spiele wurden bekannt gegeben.

Die Situation in der Gruppe 1 der Liga A ist äußerst spannend. Frankreich führt mit 7 Punkten, gefolgt von Belgien mit 6 Punkten. Italien hat 4 Punkte auf dem Konto, während die Türkei bisher noch keine Punkte sammeln konnte.

Daher könnten die heutigen Spiele nicht nur über die nächsten 3 Punkte entscheiden, sondern auch das Kräfteverhältnis in der Gruppe festlegen.

Frankreich – Belgien: Zidane hat die Aufstellung gewählt

Die französische Nationalmannschaft geht mit einer starken Aufstellung in das Spiel gegen Belgien.

Die Startelf von Frankreich:

Rest – Yoro, Lacroix, Koundé – Diouf, Camavinga, Koné, Akliouche – Barcola, Dembélé, Lepol.

Die Gastgeber führen die Gruppe mit 7 Punkten an. Belgien folgt mit 6 Punkten dicht dahinter.

Deshalb wird das Team, das in Paris gewinnt, seine Führungsposition in der Gruppe weiter festigen können.

Belgien seinerseits ist entschlossen, Frankreich ernsthaften Widerstand zu leisten.

Die Startelf von Belgien:

Vandevoordt – Ngoy, Seys, Vanaken, Castagne – Lavia, Raskin – Lukebakio, Mechele, Moreira – Lukaku.

Der Einsatz von Romelu Lukaku als zentraler Stürmer zeigt, wer Belgiens wichtigste Waffe im Angriff sein wird.

Italien – Türkei: Gastgeber sind Favoriten

Parallel dazu empfängt Italien zu Hause die Türkei.

Italien liegt mit 4 Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe. Die Türkei ist nach den ersten drei Spieltagen noch punktlos.

Die Startelf von Italien sieht wie folgt aus:

Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri – Barella, Romano, Doumbia, Vergara – Maldini, Scamacca.

Für Italien ist dieses Spiel sehr wichtig, um die Position in der Gruppe zu verbessern. Ein Heimsieg würde die Chancen im Kampf um die oberen Plätze deutlich erhöhen.

Die Türkei geht ohne bisherige Punkte in die Partie.

Die Startelf der Türkei:

Çakir – Çelik, Bardakci, Kabak, Elmali – Kadioglu, Yüksek, Özcan – Kahveci, Akgün, Simsir.

Die Situation in der Gruppe spitzt sich zu

Die Ergebnisse der beiden Spiele des 4. Spieltags könnten die Situation in der Gruppe 1 der Liga A grundlegend verändern.

Frankreich liegt derzeit mit 7 Punkten auf dem ersten Platz. Einen Punkt dahinter folgt Belgien. Italien steht mit 4 Punkten auf dem dritten Rang, die Türkei ist punktloses Schlusslicht.

Daher ist jeder Punkt im Spiel Frankreich gegen Belgien von hoher Bedeutung. Für Italien könnte ein Sieg gegen die Türkei ein wichtiger Schritt sein, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu finden.

Besonders das Duell zwischen Frankreich und Belgien zieht als direkter Kampf um die Tabellenführung alle Aufmerksamkeit auf sich.

Die entscheidende Frage heute: Wer wird die Oberhand gewinnen?

Jeder Spieltag der Gruppenphase in der Nations League gewinnt für die Teams zunehmend an Bedeutung. Wenn Frankreich Belgien zu Hause besiegt, festigen sie ihre Spitzenposition. Ein Sieg Belgiens würde ihnen die Chance eröffnen, die Tabellenführung zu übernehmen.

Auch für Italien ist die Aufgabe klar: verlorenen Boden gutmachen und den Kampf um die vorderen Plätze fortsetzen.

Die Türkei hingegen spielt, um ihre ersten Punkte im Wettbewerb zu sichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden Spiele um 23:45 Uhr Taschkenter Zeit das weitere Bild der Gruppe 1 der Liga A prägen werden. Auf der einen Seite das Spitzenduell zwischen Frankreich und Belgien, auf der anderen Seite Italiens Chance auf die Rückkehr in die oberen Ränge – die Spannung des 4. Spieltags konzentriert sich genau auf diese beiden Partien.