Zidane lüftet das Geheimnis: Wie Frankreich in 13 Minuten das Spiel auf 4:1 drehte

Die französische Nationalmannschaft lag im Spiel der Nations League gegen Belgien eine Halbzeit lang zurück. Doch am Ende änderte sich das Bild auf dem Platz komplett – die „Équipe Tricolore“ erzielte in den letzten 13 Minuten der regulären Spielzeit vier Tore und sicherte sich einen deutlichen 4:1-Sieg.

Zinedine Zidane verschwieg nach dem Spiel nicht den Hauptgrund für diese Wende. Der französische Cheftrainer betonte, dass die Mannschaft wusste, dass sie auch in einer schwierigen Situation das Spiel noch drehen konnte.

Erste Halbzeit – das Problem, zweite Halbzeit – die Antwort

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Frankreich und Belgien verlief für die Gastgeber nicht einfach.

Belgien ging in der 35. Minute durch ein Tor von Lukebakio in Führung. Obwohl die Franzosen bei Ballbesitz und Angriffen dominierten, konnten sie diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen.

Frankreich ging mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Doch in der zweiten Halbzeit kehrte Zidanes Team mit einem völlig anderen Gesicht auf den Platz zurück.

In der 77. Minute glich Désiré Doué aus. Kurz darauf brachte Rayan Cherki Frankreich in Führung. Die letzten Minuten der Begegnung wurden zur Gala von Michael Olise.

Olise traf in der 88. und 90.+1 Minute doppelt und stellte den Endstand auf 4:1 her.

So drehte Frankreich einen 0:1-Rückstand zur Halbzeit in einen 4:1-Sieg.

Zidane: „Wir haben unsere Fehler korrigiert“

Nach dem Spiel verschwieg Zidane die Mängel seines Teams in der ersten Halbzeit nicht.

„Natürlich gab es Schwierigkeiten, aber das gehört zum Spiel dazu. Solche Spiele gibt es immer. Das Wichtigste ist, die Fehler zu korrigieren, und genau das haben wir getan und eine großartige zweite Halbzeit gespielt.“

Der französische Trainer ist der Meinung, dass die Mannschaft nach der Pause mit einer völlig anderen Einstellung in die Partie zurückgekehrt ist.

„In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig gefehlt, aber dann haben wir das Spiel komplett auf unsere Seite gezogen. Das ist ein sehr schönes Gefühl.“

Dieses Comeback zeigte, dass Frankreich auch mental bereit ist. Trotz des Rückstands blieb die Mannschaft ruhig und erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck immer weiter.

Die Einwechselspieler haben das Spiel verändert

Eine der wichtigsten Entscheidungen für Zidane im Spiel war der Einsatz der Ersatzspieler.

Nachdem Doué und Olise eingewechselt wurden, belebte sich der französische Angriff spürbar. Am Ende waren sie es, die eine entscheidende Rolle beim Durchbrechen der belgischen Abwehr spielten.

Zidane selbst erklärte, welche Aufgabe den eingewechselten Spielern übertragen wurde.

„Wir wussten, dass wir das Schicksal des Spiels ändern können, weil sie Spieler mit hoher Qualität sind.“

Dies offenbart einen der wichtigen Vorteile des heutigen Kaders von Frankreich.

Die Mannschaft ist nicht nur von den Spielern der Startelf abhängig. Es gibt auch auf der Bank Spieler, die den Ausgang eines Spiels verändern können.

13 Minuten – vier Tore

Das Comeback von Frankreich sieht in Zahlen noch beeindruckender aus.

77. Minute – Doué.

81. Minute – Cherki.

88. Minute – Olise.

90.+1 Minute – Olise.

Das bedeutet, Frankreich erzielte innerhalb von 13 Minuten vier Tore gegen Belgien.

Dieses Ergebnis veränderte das Szenario des Spiels komplett. Belgien führte von der 35. bis zur 77. Minute, verlor aber am Ende mit 1:4.

Frankreich festigt die Tabellenführung

Der Sieg über Belgien ermöglichte es Frankreich, die Punktzahl in der Gruppe auf 10 zu erhöhen.

Nach dem 4. Spieltag sieht die Tabelle wie folgt aus:

Platz Nationalmannschaft Punkte 1 Frankreich 10 2 Italien 7 3 Belgien 6 4 Türkei 0

Italien liegt mit 7 Punkten auf dem zweiten Platz. Belgien hat 6 Punkte auf dem Konto. Die Türkei konnte bisher noch keine Punkte sammeln.

Für Frankreich wurde die Hauptaufgabe erfüllt – das Team holte drei Punkte aus einem schwierigen Spiel und festigte seine Führung weiter.

Ein wichtiges Signal in der Ära Zidane

Der Sieg über Belgien hat für Frankreich eine Bedeutung, die über drei einfache Punkte hinausgeht.

Denn die Mannschaft hat auch bei einem Rückstand ihren Spielstil nicht verloren. Wie Zidane sagte, sind Schwierigkeiten im Fußball natürlich, aber das Wichtigste ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Frankreich hat dies in der Praxis gezeigt.

Anstatt nach dem 0:1 aufzugeben, erhöhte das Team den Druck. Die eingewechselten Spieler veränderten den Ausgang des Spiels.

Das Ergebnis – Vier Tore in 13 Minuten und ein 4:1-Sieg.

Das ist auch das wichtigste Fazit für Zidane: In Frankreich können nicht nur die Stammspieler, sondern auch die Einwechselspieler das Spiel entscheiden.

Wenn die „Équipe Tricolore“ diesen Geist und dieses Selbstvertrauen in die nächsten Spiele mitnehmen kann, ist es natürlich, dass Frankreich in der Nations League noch höhere Ziele verfolgt.