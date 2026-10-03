Mancini nach dem Duell mit Frankreich: „Donnarumma hat uns gerettet“

In einem der zentralen Spiele der Nations League erreichte die italienische Nationalmannschaft auswärts ein 1:1-Unentschieden gegen Frankreich. Nach diesem intensiven Aufeinandertreffen teilte der Cheftrainer der „Squadra Azzurra“, Roberto Mancini, seine Gedanken und lobte die Leistung seiner Schützlinge.

Der italienische Coach betonte, dass das Spiel sehr schwierig war, seine Mannschaft jedoch gegen eine der stärksten Nationalmannschaften der Welt auf dem Platz würdigen Widerstand leisten konnte.

„Donnarumma hat im entscheidenden Moment gerettet“

Roberto Mancini ging besonders auf die Spannung in den letzten Minuten des Spiels und die souveränen Paraden von Torhüter Gianluigi Donnarumma ein:

„Das Ergebnis verändert die Wahrnehmung. Heute war es ein sehr schweres Spiel. Donnarumma hat uns am Ende, im absolut wichtigsten Moment, vor einem sicheren Gegentor bewahrt. Aber insgesamt haben wir gegen einen sehr starken Gegner gut gespielt. Wenn diese Jungs so weiterarbeiten, können sie zu einer großartigen Mannschaft werden. Das braucht Zeit, aber wir entwickeln uns in einem guten und richtigen Tempo“, sagte Mancini.

Positive Veränderungen im Spiel der Mannschaft

Der italienische Cheftrainer merkte auch die positive Entwicklung an, die in den letzten Spielen im Kader sichtbar wurde:

„Ab der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Belgien begann unsere Mannschaft deutlich besser zu agieren. Auch heute haben wir versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und standen in den entscheidenden Situationen auch in der Defensive extrem sicher“, fügte der Experte hinzu.

Nach diesem Unentschieden hat die italienische Nationalmannschaft einen wichtigen Punkt in ihrer Gruppe geholt und setzt den Weg der Kadererneuerung sowie der Steigerung der Spielqualität fort.