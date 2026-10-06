Flashscore-Bewertung: Wer war der beste Spieler Usbekistans im Spiel gegen Südkorea?

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Flashscore-Bewertung: Wer war der beste Spieler Usbekistans im Spiel gegen Südkorea?

Die usbekische Nationalmannschaft musste nach zwei wichtigen Siegen in internationalen Freundschaftsspielen (Erfolge gegen den Iran und Syrien) die erste Niederlage hinnehmen. Fabio Cannavaro unter der Leitung unseres Teams verloren unsere Vertreter auswärts gegen einen der asiatischen Giganten, Südkorea, mit 0:2.

Der Star-Kapitän der Gastgeber, Son Heung-min, eröffnete das Spiel bereits in der 6. Minute mit einem präzisen Freistoß, während Oh Se-hun in der 60. Minute den zweiten Treffer erzielte und den Endstand besiegelte. Dieser ernsthafte Test zeigte das wahre Potenzial der Nationalmannschaft gegen starke Gegner.

Flashscore-Bewertungen: Wer wurde wie bewertet?

Als eine der weltweit führenden Plattformen für Sportstatistiken hat Flashscore die Aktionen der Spielteilnehmer analysiert und spezielle Punkte veröffentlicht:

  • Spieler des Spiels: Als bester Spieler der Partie wurde der Linksverteidiger der südkoreanischen Nationalmannschaft Choi Hyun-taek ausgezeichnet. Er zeigte sowohl in der Defensive als auch bei den Vorstößen über die Flügel hohe Aktivität und wurde mit 7,9 Punktenbewertet;

  • Die Besten aufseiten Usbekistans: Der offensive Flügelspieler unserer Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev war der aktivste Spieler – er erhielt 6,9 Punkte (wurde in der 83. Minute ausgewechselt). Der Innenverteidiger von RC Lens, Abdukodir Khusanov wurde mit 6,8 Punkten bewertet und demonstrierte erneut seine Stabilität in der Abwehrreihe;

  • Ein unglücklicher Tag für Shomurodov: Der Kapitän und Haupttorschütze der Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov blieb unter der strengen Bewachung der koreanischen Verteidiger. Der erfahrene Stürmer, der die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, erhielt mit 5,7 Punkten die niedrigste Bewertung im Team.

Eine ernste Lektion für den Trainerstab

Nach den Siegen gegen den Iran und Syrien war diese Niederlage eine Art „kalte Dusche“ für unsere Nationalmannschaft:

  • Spiel unter Druck: Das Spiel gegen die schnellste Mannschaft Asiens verdeutlichte die Notwendigkeit, die Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff zu stärken;

  • Cannavaros Fazit: Für den italienischen Experten dient dieses Testspiel als wichtige Quelle, um taktische Fehler zu korrigieren und die Reserven vor den bevorstehenden offiziellen Turnieren besser einzuschätzen.

Usbekische NationalmannschaftFabio CannavaroSüdkoreaAbbosbek FayzullayevFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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