Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, eine Legende des Weltfußballs, Fabio Cannavaro, morgen, am 6. Oktober, Südkorea nahm an einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Freundschaftsspiel gegen teil. Der erfahrene Experte sprach offen über die Stärke des kommenden ernsthaften Gegners, die Veränderungen innerhalb der Mannschaft nach der Weltmeisterschaft sowie die neue taktische Philosophie der Nationalmannschaft.

Cannavaro betonte, dass unsere Nationalmannschaft nun einen modernen, aggressiven Spielstil annimmt, der aktives Pressing gegen den Gegner beinhaltet, anstatt sich nur in der Defensive zu verschanzen.

«Korea ist ein Gigant, aber wir dürfen unsere Standards nicht senken»

Der Cheftrainer ging zunächst auf die Bedingungen des Auswärtsspiels und die verantwortungsvollen Aufgaben ein, vor denen die Mannschaft steht:

«Hallo zusammen. Es ist immer ein Vergnügen, nach Südkorea zu kommen. Morgen erwartet uns ein sehr ernster Test. Nach der Weltmeisterschaft wurden einige natürliche Veränderungen in unserer Nationalmannschaft vorgenommen. Wir müssen im kommenden Spiel unseren qualitativ besten Fußball zeigen. Es ist kein Geheimnis, dass Korea eines der stärksten Teams auf dem Kontinent ist. Wir werden jedoch mit aller Kraft kämpfen, um auch auf ihrem heimischen Boden ein positives Ergebnis zu erzielen. Das war das Wichtigste, was ich den Jungs nach der WM gesagt habe: Wir müssen das hohe Niveau, das wir erreicht haben, um jeden Preis halten und uns jedes Jahr noch größere Ziele setzen».

Nachwuchspraxis in Top-Clubs: Eine Forderung an den UFA

Fabio Cannavaro richtete einen wichtigen Appell an die Vereine der heimischen Liga, um einen reibungslosen Generationswechsel im Fußball des Landes zu gewährleisten:

Das Thema der 17- bis 21-Jährigen: Der Trainer erklärte, dass er die Frage der jungen Talente in seinem Dialog mit dem usbekischen Fußballverband (UFA) und dem Zentrum für Nationalmannschaften scharf angesprochen habe;

Regelmäßige Praxis in der Super League: Junge Spieler müssen regelmäßige Spielzeit in der Startelf der Top-Clubs der Super League erhalten, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen stehen. Nur so wird ihr wahres Potenzial freigesetzt und der Mechanismus für ihre Berufung in die Nationalmannschaft wird auf natürliche Weise einfacher.

Vom Defensivblock zum aggressiven Pressing: Cannavaros Taktik

Der Experte antwortete wie folgt auf die Frage der Medien, warum nach der Weltmeisterschaft eine vorsichtigere Defensivtaktik gewählt wurde: