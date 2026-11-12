Was sagte Fabio Cannavaro auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Russland

Nach dem dramatischen 2:3-Freundschaftsspiel gegen die russische Nationalmannschaft äußerte sich der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro auf der Pressekonferenz. Der renommierte Experte sprach offen über Fehler im Spiel, den Verlust der Führung und die Schwächen des Teams.

«Fußball besteht nicht nur aus schönem Spiel»

Cannavaro betonte, dass die Mannschaft das Spieltempo drosselte, nachdem sie während der Begegnung mit 2:0 in Führung gelegen hatte, um am Ende doch noch zu verlieren.

«Wenn eine Mannschaft mit hohem Pressing agiert, müssen auch die Innenverteidiger entsprechend handeln. Unser Hauptfehler in der Defensive liegt bei Standardsituationen im Strafraum. Insgesamt haben wir gut gespielt. Beim Stand von 2:0 haben wir das Tempo etwas herausgenommen. Man muss Fußball spielen, bis der Schiedsrichter abpfeift. Fußball ist grausam. Man kann auch nach einer guten Leistung verlieren», sagte der Cheftrainer.

Hauptthemen der Pressekonferenz Meinungen und Schlussfolgerungen des Trainers Hauptfehler Nachlassendes Tempo und Stillstand nach der 2:0-Führung Defensivprobleme Schwächen bei Standardsituationen und Fehler bei langen Bällen Frage der Erfahrung Mangelnde Erfahrung bei der Kontrolle des Spiels gegen starke Gegner System und Formation Mögliche Rückkehr zum System mit drei Innenverteidigern in der Zukunft

«Das Problem liegt nicht am System, sondern an der fehlenden Erfahrung»

Journalistenfragten nach taktischen Änderungen in der Abwehr und einer möglichen Rückkehr zum 3-4-3-System. Der italienische Experte betonte, dass die Niederlage nicht allein auf die Formation zurückzuführen sei.

«Natürlich kann man in den letzten 10 Minuten mit drei Verteidigern spielen. Aber das Problem ist nicht das System. Uns fehlte hier die Erfahrung und wir konnten das Spiel nicht kontrollieren. Wir haben zu viele Fehler bei langen Bällen gemacht», sagte Cannavaro.

Er fügte hinzu, dass es in Spielen gegen solch starke Gegner vor allem darauf ankomme, Persönlichkeit zu zeigen und furchtlos aufzutreten. Der Cheftrainer kündigte an, das Spiel erneut eingehend zu analysieren und die notwendigen Schlüsse zu ziehen.

Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, damit unsere Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro solche Fehler in zukünftigen Pflichtspielen vermeidet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!